20 % نمو أحجام التداول لشهر التسليم في بورصة الخليج للسلع عام 2024

أعلنت بورصة الخليج للسلع، عن استمرار النمو في عام 2024، حيث حققت أداءً قوياً عبر مؤشرات رئيسية، ما يعزز مكانتها منصة رائدة لتداول السلع في المنطقة.

ووفقاً لتقارير الشركة، ارتفع إجمالي حجم التداول 12 % العام 2024 حيث تم تداول 1.32 مليون عقد في 2024 مقابل 1.18 مليون عقد عام 2023.

وشهد حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم نمواً ملحوظاً بنحو 20 %، حيث ارتفعت من 800 ألف عقد في عام إلى 959 ألف عقد عام 2024.

منصة موثوقة

وقال رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة الخليج للسلع: «تجسد نتائجنا لعام 2024 الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عملنا، وثقة المشاركين في السوق، وأهمية بورصة الخليج للسلع المتزايدة كمنصة موثوقة لتداول النفط الخام. إن زيادة حجم التداول الإجمالي 12 % والنمو المذهل بنحو 20 % في حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم يؤكدان قدرتنا على تلبية متطلبات السوق بفعالية».

وأضاف: «تعد العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع أداة رئيسية للتسعير والتحوط، حيث يستخدمها مجموعة واسعة من المشاركين في السوق لاستراتيجيات إدارة المخاطر. وبينما نواصل مسيرة الابتكار والتوسع، فإننا نلتزم بإضافة القيمة لمشاركينا والمساهمة في بناء وتفعيل الدورة الاقتصادية في الشرق الأوسط».

وتواصل بورصة الخليج للسلع التزامها بتقديم حلول مبتكرة، وتعزيز الشفافية، ودفع عجلة النمو في قطاع تداول السلع. ويشكل الأداء القوي لعام 2024 انطلاقة نحو المزيد من التطورات في عام 2025، مع استمرار البورصة في البناء على نجاحاتها وتوسيع قاعدة عملائها.