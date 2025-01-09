يبدو أن برنامج فرشار ميل FRSHAR Mail، وهو برنامج مبتكر للبريد الإلكتروني، يستعد لإعادة تعريف الاتصالات الآمنة وخصوصية البيانات من خلال معالجة نقاط الضعف التي تعاني منها المنصات السائدة.

في ظل المشهد الرقمي الذي يحتكره عمالقة التكنولوجيا مثل Gmail وOutlook وYahoo، يستعد برنامج FRASHAR Mail لإحداث تغيير جذري في الوضع الراهن. هذه المنصة المبتكرة، التي يقودها رائد الأعمال التكنولوجي آصف آزاد، هي أول نظام بريد إلكتروني تم تطويره في الإمارات يوفر أماناً يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع تقنية القياسات الحيوية مثل بصمة الإصبع والوجه وشبكية العين لحماية البيانات الشخصية والمهنية.

يقول آصف آزاد، الرئيس التنفيذي لـFRSHAR Mail: «انبثقت فكرة FRSHAR Mail من إدراك هيمنة الشركات العالمية العملاقة مثل Gmail وعدم وجود منافسين قابلين للتطبيق يقدمون حلولاً تركز على الخصوصية ومصممة خصيصاً للمنطقة».

لم يكن الدافع وراء تطوير FRSHAR Mail مدفوعاً باتجاهات السوق، بل كان الدافع وراء ذلك هو مواجهة شخصية مع هجوم إلكتروني مدمر أدى إلى اختراق نظام عاصف وكشف بياناته. وقد غذّت هذه التجربة سعياً حثيثاً لإنشاء نظام بريد إلكتروني محصّن ضد ممارسات الاستغلال والتنقيب عن البيانات في المنصات الحالية.

«تعتمد معظم المنصات الحالية بشكل كبير على التنقيب عن البيانات والتكامل مع أطراف ثالثة، مما يثير المخاوف بشأن خصوصية المستخدم والسيادة الرقمية. ويهدف بريد FRSHAR Mail إلى تعطيل هذا الاحتكار من خلال نظام بسيط وخفيف الوزن وسهل الاستخدام».

الخروج عن القالب السائد

على عكس خدمات البريد الإلكتروني التقليدية، يقدم بريد فرشار ابتكارات رائدة تميزه عن منافسيه:

● عدم وجود عمليات تكامل مع طرف ثالث - يعمل بريد فرشار ميل بشكل مستقل، مما يقضي على نقاط الضعف المرتبطة بالبرامج الخارجية والمكونات الإضافية.

● عدم التنقيب عن البيانات - تظل بيانات المستخدم سرية للغاية. على عكس Gmail والمنصات المماثلة، لا يقوم FRSHAR Mail بفحص رسائل البريد الإلكتروني أو استثمارها لأغراض إعلانية.

● تكامل الذكاء الاصطناعي ASIF - مساعد ذكاء اصطناعي يعمل بالذكاء الاصطناعي يتعلم ويتكيف ويساعد المستخدمين في صياغة الردود التي تتوافق مع اللوائح الدولية والمحلية.

● جدار حماية ASIF - جدار حماية ذاتي البرمجة بالذكاء الاصطناعي يوفر حماية لا مثيل لها لحقوق النشر والمحتوى.

● التحقق من «اعرف عميلك» بدون مستندات - يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات في غضون 30 ثانية، وذلك بفضل عملية التحقق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 20 ثانية ولا تتطلب أي وثائق رسمية.

التوسع



ويتصور آصف أن يكون بريد فرشار الإلكتروني حجر الزاوية للتوسع التكنولوجي الأوسع، مع خطط لإنشاء أكبر مركز بيانات يعتمد على البريد الإلكتروني في الشرق الأوسط. لن تقتصر هذه البنية التحتية على توجيه المكاسب المالية العالمية مباشرة إلى المنطقة فحسب، بل ستدعم أيضاً الخدمات الصديقة للأعمال مثل الاتصال الآمن القائم على النطاق.

ومن أهم ميزات بريد FRSHAR الإلكتروني التحقق من «اعرف عميلك» بدون مستندات - إحداث ثورة في عملية إنشاء الحساب من خلال عملية تحقق لا تستغرق 20 ثانية تتجاوز الاختناقات التقليدية في عملية «اعرف عميلك»، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ASIF - ذكاء اصطناعي ذكي ذاتي التعلم مصمم لمساعدة المستخدمين في صياغة البريد الإلكتروني والوقاية من التهديدات. وجدار حماية ASIF - نظام قوي يحمي المحتوى المشترك والملكية الفكرية. وعدم التنقيب عن البيانات - ضمان الخصوصية التامة للمستخدم من خلال الامتناع عن بيع بيانات المستخدم أو تحليلها. وعدم وجود عمليات تكامل مع طرف ثالث - التحكم الكامل في بيانات المستخدم، مما يقلل من مخاطر الاختراقات الخارجية وسرقة البيانات.