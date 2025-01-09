"ماما شيلتر" يحطّ رحاله في دبي .. نقطة جذب جديدة للعيش والاحتفال وكل ما بينهما

لقد وصلت مجموعة "ماما"! فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد افتتاح أول فندق "ماما شيلتر" في قلب دبي، ليضفي على المدينة موجة جديدة من التصاميم الهندسية البارزة والطاقة النابضة بالحياة وحسن الضيافة المليئة بالمرح. إن "ماما شيلتر دبي" هو أكثر من مجرّد فندق كونه يشكل وجهة متميّزة للحياة العصرية التي تجمع بين الاستجمام والإبداع والحياة والترابط الاجتماعي، في حين يُعيد التعريف بمعنى العيش وتناول الطعام وإقامة الحفلات والتسلية.

فندق ووسائل راحة

يضم فندق "ماما شيلتر دبي" 197 غرفة مصممة بشكل فريد من نوعه توفر لضيوفه أماكن إقامة مريحة وتتميّز بتجهيزاتها بملاءات مصنوعة من القطن الساتان 100% وأسرّة من فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأساسية في الحمامات التي تضم مجموعة "ماما سكين" الحصرية، في حين تتوفر فيها مجاناً خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت (واي- فاي) والأفلام. كما يتميّز هذا الفندق بوجود أربعة أحواض سباحة خارجية رائعة حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بأشعة شمس المدينة، بالإضافة إلى "سينماما"، وهي عبارة عن سينما خارجية ساحرة تتسع لخمسين شخصاً توفر مساحة مبهرة للترفيه والتأمل تحت السماء المرصّعة بالنجوم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عقد اجتماعات عمل أو تنظيم فعاليات، فإن "ماما شيلتر دبي" يضم خمس أماكن ورش عمل وغرفة استراحة. وكل ورشة عمل هي عبارة عن غرفة اجتماعات ومؤتمرات ومعارض، مصممة لتكون مصدر إلهام وإبداع وتعاون. وبإمكان الضيوف أيضاً التجول في "ماما شوب"، وهو متجر فريد من نوعه واستكشاف مجموعة من السلع المتميّزة، بما في ذلك العطور الفاخرة والقمصان والسترات والحقائب القماشية، فهي مجموعة مثالية لحمل بعضاً منها إلى المنزل لتذكّرنا بـ"ماما".

تناول الطعام

يُعتبر تناول الطعام في "ماما شيلتر دبي" متعة حقيقية، إذ يوفر مطعم "ماما" المأكولات الشهية التي تُقدم بأسلوب البراسيري وسط أجواء مريحة، في حين يُعدّ "ماما تراتوريا" أطباقه بالنكهات الإيطالية الأصيلة، ومن ثم هنالك بار "ماما" الذي يقع خلف مطعم "ماما" وهو مكان أنيق هادئ للاستمتاع بالكوكتيلات المميزة، أضف إلى ذلك مطعم وحوض السباحة "سكاي بول" اللذين يعتبران مثاليين لقضاء فترة ما بعد ظهيرة مريحة. أما برانش "ماما" الشهير، فيعِد بخوض تجربة طهي نابضة بالحيوية في حين تزخر الأجواء بالنشاط أثناء اللهو بكرة قدم الطاولات والاستماع إلى مقطوعات حيّة يبثّها منسق الأسطوانات (دي جي) والموسيقى المبهجة في النهار والليل.

إن "ماما شيلتر دبي" ليس مجرّد مكان للإقامة؛ بل إنه وجهة اجتماعية نابضة بالحيوية حيث يلتقي المقيمون في المدينة والسياح على حدّ سواء للاحتفال بالحية. وسواء كنتم تبحثون عن الاسترخاء قرب حوض السباحة أو الاستمتاع بأشهى المأكولات المتميّزة أو الرقص طوال الليل أو التسوق لشراء أشياء نفيسة غير تقليدية، فإن "ماما" يقدم ما يناسب الجميع .. إنه وجهة مصممة للعيش والاحتفال في الوقت نفسه.

التصميم

منذ اللحظة التي تخطون فيها إلى الداخل، سوف يبهركم فندق "ماما شيلتر دبي" بتصاميمه الداخلية الانتقائية والحيوية. فقد صُمم هذا المكان على يد فريق التصميم في "ماما"، بروح ثورية والاهتمام بأدق التفاصيل، حيث تنبض المساحة بالألوان الجريئة والأنماط الفنية وعناصر الديكور المرحة التي تدعو إلى الفضول والبهجة. من السقف المذهل الذي تزيّنه أضواء النيون العملاقة نزولاً إلى البهو حيث يُحدث مزيج من المفروشات الفاخرة وغير التقليدية أجواءً مريحة وجذابة. كل ركن من أركان الفندق يروي قصة، ويقدم للضيوف متعة بصرية ويضفي إحساساً فريداً فريدة من نوعه على المكان.

من باريس إلى دبي، يتجذّر إرث "ماما شيلتر" العالمي في قدرته على تحويل المساحات إلى أماكن غنية بالميزات الشخصية والحفاوة والشمولية. والآن، مع أول موقع له في منطقة الشرق الأوسط، يدعو "ماما" الجمهور في دبي إلى خوض تجربة مزيج فريد من نوعه من الفخامة المتاحة وأجواء المرح غير المحدودة.

يقول سيرج تريغانو، الشريك المؤسس لـ"ماما شيلتر": في دبي، وفي الوقت الذي تتنافس فيه جميع فنادق العالم الفاخرة في معركة ’حرب النجوم‘ للفوز بخمس أو ست أو حتى سبع نجوم، مع رخام وسجاد سميك، اختار ماما شيلتر ببساطة الاستقرار هنا، مع الحفاظ على روحه وشخصيته".

ويتابع "إنه مكان ساحر ومريح، مفتوح أما الجميع - من السكان المحليين والمقيمين وسيدات ورجال الأعمال والسياح - الذين سيأتون للاستمتاع بمشروب أو مشاركة وجبة في المطاعم المتنوعة. فإن هذا المكان الذي يقع في منطقة الخليج التجاري يحتل موقعاً مثالياً لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحيوية والغنية بالطاقة استعداداً لكي يصبح معياراً جديداً للضيافة الحديثة والدافئة والعاطفية في دبي".

من جهته، يعتبر سيدريك غوبيليارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ماما شيلتر": "أن دبي مدينة تتمتع برؤية جريئة وبتنوع ثقافي، وهو ما يتناغم تماماً مع مبادئ ماما شيلتر المتمثلة في المساواة والحرية والعيش في انسجام اجتماعي". ويضيف "إن إحضار ماما شيلتر إلى هذه الوجهة النابضة بالحياة يعكس التزامنا ببناء مساحات حيث يمكن للأشخاص من خلفيات متعددة أن يجتمعوا معاً ويحتفلوا ويتشاركوا تجارب حقيقية. تلهمنا طاقة دبي لتخطي الحواجز والكشف عن الروح الاحتفالية الفريدة التي تميّز ماما شيلتر".

أما بنيامين إل دوغايلي، رئيس قسم التصميم فيقول: "لقد ألهمتني فكرة ملتقى الحضارات، وهو ما يشبه إلى حد ما مركزاً تجارياً عصرياً يربط بين الشرق والغرب. ستجد إيحاءات إلى الشرق، ولكن أيضاً بوتقة تنصهر فيها التأثيرات من الثقافات الغربية".

إلى ذلك، يؤكد باوان كاتشرو، المدير الإداري في "خماس للضيافة": "أنه لمن دواعي فخرنا أن نكشف النقاب عن أول فندق تابع لماما شيلتر الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إذ تمثّل هذه الخطوة إنجازاً ضخماً في رحلتنا في خماس للضيافة، حيث تُضاف علامة تجارية وممتلكات عقارية فاخرة أخرى إلى محفظتنا الاستثمارية". وتابع "إن رؤيتنا، التي تتوافق مع التزام دبي بالنشاط والابتكار والأناقة، هي التي خلقت هذه التجربة في عالم الضيافة الفريدة والحديثة وغير التقليدية، والتي تم تعريفها بأنها تتجاوز حدود المعتاد".

وأضاف: "سوف تجسد هذه التجربة الفريدة تصميماً نابضاً بالحياة بشكل باهر وجودة خدمة استثنائية وتجمع بين الدفء والراحة والإبداع النابض بالحياة ولمسة من المرح والتسلية تحت سقف واحد، لتقديم ضيافة فريدة من نوعها لم يسبق لها مثيل، وتقع في قلب دبي. ومن هذا المنطلق نقول إن ماما قد أصبح متاحاً أمام الجميع فتعالوا لكي تشعروا بالدفء واختبار ما هو استثنائي لأن ماما يحبكم".

ويُشار إلى أن "ماما شيلتر" مملوك من شركة "خماس" وهو جزء من برنامج عضوية السفر والطعام الخاص بمجموعة "إنيسمور" والمُسمّى "ديس لويالتي". وبإمكان الأعضاء المنتمين إلى "ديس لويالتي" الاستفادة من خصم 50% على الفنادق التي تم افتتاحها حديثاً ضمن مجموعتهم بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، وهو ما يعني أن الضيوف يمكنهم الاستمتاع بأسعار بنصف التكلفة في "ماما شيلتر دبي" من 15 يناير إلى 15 أبريل 2025.

للتعرّف على المزيد حول كافة امتيازات العضوية، بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني: Dis-loyalty.com

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mamashelter.com أو متابعتنا عبر وسائط التواصل الاجتماعي @MamaShelterDubai.