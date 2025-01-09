استمرار العجز المالي في كوريا خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024

أكدت وزارة المالية في جمهورية كوريا، اليوم “الخميس”، أن كوريا استمرت في تسجيل عجز مالي على مدى الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، وسط تباطؤ الإيرادات الضريبية للشركات بسبب ضعف الأرباح.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن الرصيد المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية يتم حسابه بشروط أكثر تشديدا، سجل عجزا قدره 81.3 تريليون وون “55.6 مليار دولار أمريكي” خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، وهو أكبر من العجز البالغ 64.9 تريليون وون المسجل في العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية.

وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 12.8 تريليون وون على أساس سنوي إلى 542 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، مدفوعا بارتفاع الإيرادات غير الضريبية، فيما انخفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 8.5 تريليونات وون إلى 315.7 تريليون وون.

وأظهرت البيانات أن الدين الحكومي بلغ 1.159.5 تريليون وون حتى نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 4.1 تريليونات وون عن الشهر السابق.