طيران الإمارات تحلق نحو أول ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحّد

بدأت طيران الإمارات رحلة استثنائية لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كأول "ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد"، بهدف توفير تجربة سفر سلسة وضيافة شخصية للعملاء من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، مما يجعل السفر أكثر شمولاً للجميع . ومن المقرر أن يتم منح هذا الاعتماد رسمياً من قِبل "المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES "، خلال الأشهر المقبلة، حيث سيكمل أكثر من 30,000 من أفراد طاقم طيران الإمارات التدريبات الأولية كما تخطط الناقلة لإطلاق معايير وخدمات جديدة لتحسين تجربة السفر للعملاء من طيف التوحد وأسرهم.

السفر الميسر للجميع

بالنسبة للكثير من أفراد مجتمع التوحد العالمي، يعتبر السفر الجوي الدولي تجربة صعبة للغاية، أو شيء يجب تجنبه تماماً، بسبب المستوى العالي من المحفزات الحسية التي يمكن أن تنطوي عليها. وكشف استطلاع للرأي على موقع AutismTravel.com أن 78% من العائلات تتردد في السفر أو زيارة أماكن جديدة، وأن 94% من المشاركين في الاستطلاع سيأخذون المزيد من الإجازات إذا كان بإمكانهم الوصول إلى أماكن يكون فيها موظفون مدربون ومعتمدون على التوحد. وكجزء من مهمة طيران الإمارات لجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، فإن هذه الخطوة تدعم أيضاً طموح دبي لتصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات في العالم.

وانطلاقاً من التزامها بخلق تجربة سفر ترحيبية لجميع العملاء بمن فيهم الأفراد المصابين بالتوحد وذوي الاضطرابات الحسية، عملت طيران الإمارات بترتيب مراجعة شاملة في الموقع وتدقيق شامل بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، المنظمة الرائدة في التدريب والشهادات الخاصة بالتوحد والتنوع العصبي.

وكجزء من جهود بحثية واسعة، أجرى المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر استطلاعاً شمل أكثر من 14 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، بما في ذلك الأفراد المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية، بالإضافة إلى عائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم. وتم جمع البيانات من هذا الاستطلاع إلى جانب مقابلات متعددة، واستطلاع صناعة الطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" ، وآراء 1,200 من المتخصصين في القطاع. وساهمت هذه المدخلات في تطوير معايير مفيدة للمسافرين وطاقم الطيران.

برنامج تدريبي

وكجزء من المبادرة، سيخضع موظفو طيران الإمارات من طواقم الخدمات الأرضية وطواقم الطائرة لتدريب جديد مركز حول التوحد والاضطرابات الحسية، بهدف تزويدهم بالفهم والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين من ذوي التوحد أو الاضطرابات الحسية، مع أسرهم. ويشمل التدريب تعريف فرق طيران الإمارات بطيف التوحد، والتحديات التي يواجهها الأفراد، وأساليب الدعم المتنوعة التي تعتمد على احتياجات العملاء الفردية، بالإضافة إلى المحفزات المحتملة والتي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها . ويستند التدريب الجديد إلى الأسس التي أرساها تدريب طيران الإمارات "مقدمة إلى التوحد والإعاقات الخفية"، والذي أكمله 23 ألف موظف عام 2023.

معايير جديدة

وعلى مدار 2025 وما بعده، ستقدم طيران الإمارات معايير وخدمات جديدة للعملاء من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، لضمان سفر أكثر راحة وسهولة. تشمل هذه الخدمات "الدلائل الحسية"، وهي أدوات رقمية طورتها طيران الإمارات كجزء من عملية المراجعة بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لتمكين المسافرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيئات المختلفة التي يواجهونها، للتخطيط بشأن ما يناسب احتياجاتهم. وقد تم إنشاء الأدلة من خلال إجراء عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع مرافقها في دبي وتجربة الطيران، وقياس المدخلات الحسية في المناطق العامة مثل مستويات الصوت والإضاءة والمناظر والروائح المحتملة.