المؤشر الأوروبي يهبط بفعل أسهم الرعاية الصحية والقطاع المالي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضية، وذلك بسبب خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات المالية في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين في أعقاب تقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تفرض رسوما جمركية أقل من المتوقع.

ونفى ترامب ما جاء في التقرير في وقت لاحق مما زاد من حالة الضبابية.

وكان قطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الخاسرين في بداية التعاملات إذ انخفض 0.8 بالمئة مع تراجع سهم نوفو نورديسك 2.1 بالمئة وسهم أسترازينيكا 1.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 1.2 بالمئة والمؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنحو واحد بالمئة.

وينصب التركيز على بيانات التضخم في منطقة اليورو وتصدر لاحقا اليوم.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء زيادة أسعار المستهلكين في فرنسا بأقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول.

وتقدم سهم نيكست 2.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة بيع الملابس البريطانية توقعات أرباحها السنوية للمرة الرابعة في ستة أشهر.