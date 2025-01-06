ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا خلال ديسمبر

أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم "الاثنين"، أن احتياطيات النقد الأجنبي لجمهورية كوريا ارتفعت خلال ديسمبر الماضي بفضل الزيادة الكبيرة في الودائع الدولارية للمؤسسات المالية في نهاية العام، ولكنها سجلت أدنى مستوى لها لشهر ديسمبر منذ 5 سنوات.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 415.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 210 ملايين دولار عن الشهر الذي سبقه وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وأوضح البنك المركزي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الشهر الماضي، يرجع إلى زيادة الودائع الدولارية للمؤسسات المالية في نهاية العام وأرباح إدارة احتياطيات النقد الأجنبي.

ويعد هذا أدنى مستوى لشهر ديسمبر منذ ديسمبر عام 2019 عندما سجل 408.82 مليارات دولار، وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى استجابة السلطات للتقلبات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي.