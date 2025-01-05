في خطوة تاريخية .. السنغال وموريتانيا تشرعان في إنتاج الغاز الطبيعي

أكدت السنغال بدء استغلال غازها بالاشتراك مع جارتها موريتانيا في خطوة "تاريخية" منذ 31 ديسمبر، حسبما أعلن وزير النفط السنغالي بيرامي سولي ديوب.

وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس السبت أعلنت بريتيش بتروليوم وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع، أنها "بدأت إنتاج الغاز من آبار المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال من حقل غراند تورتو أحميم إلى سفينتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ".

وكانت السنغال وموريتانيا أعلنتا الأربعاء افتتاح أول بئر في حقلهما البحري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من المتوقع أن ينتج مشروع غراند تورتو/أحميم الحدودي مع موريتانيا حوالي 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وقد تأجل عدة مرات بدء استغلال المشروع الذي تأمل السنغال وموريتانيا أن يتيح لهما تطوير اقتصادهما.

وصرح وزير النفط السنغالي الجمعة لقناة "آر تي إس" الوطنية أن "ما فعلنا منذ 31 ديسمبر هو أمر تاريخي".

وأكد ديوب أن السنغال ستستفيد من 35 مليون قدم مكعب يوميا وكذلك موريتانيا، مضيفا أن "الهدف النهائي هو استخدام الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير".

وأوضح أن المشروع بدأ قبل ست سنوات وبلغت تكلفته نحو 7,5 مليارات دولار.

تتولى تطوير المشروع شركة بريتيش بتروليوم، مع شركة كوزموس للطاقة الأمريكية، وشركة بترول السنغال والشركة الموريتانية للمحروقات.

ويأتي بدء الإنتاج بعد سبعة أشهر من دخول السنغال دائرة الدول المنتجة للمحروقات مع شروع شركة وودسايد الأسترالية منذ يونيو الماضي في استخراج النفط من حقل سانغومار قبالة ساحل البلد الواقع في غرب إفريقيا.

في خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي انتخب في مارس الماضي، "ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمستقبلية".