تراجع أسهم نيسان جراء مخاوف تحيط بصفقة مع شركة هوندا

تراجعت أسهم شركة نيسان، متجهة نحو انخفاض بنسبة 13% خلال يومين، جراء مخاوف من أن تمنح شروط الصفقة المخطط لها بين شركة صناعة السيارات وشركة هوندا المستثمرين حصة أقل في الشركة القابضة المشتركة المقترحة.

وانخفض سهم نيسان بنسبة تصل إلى 7ر6% اليوم الاثنين في طوكيو، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

وبعد ارتفاع سعر سهم نيسان في البداية بأكثر من 60% منذ 17 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من ظهور أنباء الصفقة، هبط سعر السهم يوم الجمعة مع تحول اهتمام المستثمرين إلى النسبة الأولية للشراكة بين هوندا ونيسان.

وتهدف شركة نيسان لصناعة السيارات اليابانية المتعثرة إلى تأسيس وإدراج شركة قابضة مشتركة مع شركة هوندا في أغسطس 2026، وفقا لإعلان صدر في 23 ديسمبر.

وأفادت الشركتان بأنه لم يتم بعد تحديد الشروط الدقيقة للصفقة، لكن نسبة نقل ملكية الأسهم ستضع في الاعتبار أسعار أسهم الشركتين.