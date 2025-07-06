"الإحصائي الخليجي": 39.6% ارتفاعاً بمعدل هطول الأمطار و48.2 متوسط الحرارة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاع معدلات هطول الأمطار بدول المجلس بنسبة 39.6% خلال عام 2023م لتبلغ 97.2 ملم مقارنة بـ69.7 ملم في عام 2022م، إلا أنها بقيت دون المتوسط طويل الأجل (البالغ 109.6ملم للفترة من 1980 إلى 2009م).

وتوضح البيانات أن عدد السدود التي تجمع بها المياه السطحية الناتجة عن هطول الأمطار في دول المجلس ارتفع في عام 2023 ليبلغ 861 سدا مقارنة بـ854 سدا في عام 2022.

من جهة أخرى تشير البيانات إلى أن درجات الحرارة سجلت عام 2023م أعلى قيمة متوسط لها عند 48.2 درجة مئوية مقارنة بـ46.8 درجة مئوية في عام 2022 ، مع ارتفاع المتوسطات الدنيا بشكل ملحوظ فيما

بلغ متوسط الحرارة الدنيا 9.5 درجة في عام 2023 مقارنة بـ5 درجات في عام 2022.

وتتمتع دول مجلس التعاون بموارد شمسية وفيرة إذ يتراوح متوسط الإشعاع الشمسي اليومي 5.6 و6.4 خلال الفترة من 1999 إلى 2018م ما يبرز إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر من الطاقة النظيفة والمتجددة لإنتاج الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

وفي هذا الصدد شهد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدول المجلس قفزة نوعية من 0.13 ألف جيجا واط في الساعة في عام 2013 إلى 10.8 ألف جيجا واط في الساعة في عام 2022م بمعدل نمو سنوي بلغ 81.1%, كما ارتفعت السعة التصميمية للمحطات الشمسية بمعدل سنوي بلغ 94.6% خلال العقد الماضي.

الجدير بالذكر أن عدد محطات رصد المناخ في مجلس التعاون ارتفع إلى 297 محطة في عام 2023م مقابل 161 محطة في عام 2013م.

كما أن جميع دول المجلس لديها استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشياً مع الإطار العام سنداي 2015-2030م.