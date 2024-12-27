ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لصعوبة إبرام اتفاق لنقله عبر أوكرانيا

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الشك على احتمالية إبرام اتفاق للحفاظ على تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5% اليوم الجمعة، بأكبر معدل لها في غضون أسبوع. وقال بوتين أمس الخميس إن ترتيب اتفاق جديدا لنقل الغاز قبل انتهاء العام، عندما ينتهي العقد الحالي، سيكون أمرا مستحيلا.

وطرحت دول وسط أوروبا التي ما زالت تشتري الغاز الروسي حلولا بديلة للإبقاء على تدفق الغاز عبر أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أية ترتيبات تجني منها روسيا أموالا في ظل استمرار الحرب.

وأقر بوتين بأنه يصعب تنفيذ المقترحات المختلفة المطروحة، مثل السماح للمجر أو سلوفاكيا أو تركيا أو أذربيجان بالسيطرة على الغاز الذي يتم شحنه عبر أوكرانيا، لأن شركة "جازبروم بيه جيه إس سي" لديها عقود طويلة الأجل يصعب تغييرها.