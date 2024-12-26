ملتقى تكنولوجي يبحث تسهيل الابتكار في الرعاية الصحية بالإمارات

اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع ساس، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحليلات، هاكاثون الابتكار في الصحة والسلامة والبيئة بنجاح، وأظهر الحدث، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام إمكانات التحويل الهائلة، التي تتمتع بها التحليلات، وفرص توظيفها في رسم معالم المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوافق مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، لتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها.

واستقطب الهاكاثون خبراء وفرقاً متعددة التخصصات من مؤسسات الرعاية الصحية لإنشاء حلول مبتكرة، تعتمد على البيانات للتحديات في الحياة الواقعية باستخدام مجموعات البيانات الواقعية. قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جميع الأدوات والتدريب اللازمين على منصة ساس فايا، وهو نظام موحد تستخدمه لتسهيل الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة سارة علي الشايع، مدير إدارة البيانات والإحصاء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تتوافق حالات الاستخدام، التي تم طرحها خلال الهاكاثون بشكل وثيق مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على تقديم أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الحلول الفعالة من حيث التكلفة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه المنافسات المبتكرة شهادة حية على التزامنا بتسخير الابتكار والتكنولوجيا، من أجل تحسين معايير الرعاية الصحية في الدولة».

واستخدم المشاركون تحليلات متقدمة لتعزيز نتائج المرضى، وتحسين تجربة الرعاية الصحية الشاملة، بدءاً من خفض فترة بقاء المرضى داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات، إلى تحسين تخصيص واستخدام الأسرّة، والتنبؤ بطول مدة إقامة المرضى.

من جهته قال ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لشركة ساس في الإمارات: «تسلط نتائج هذا الهاكاثون الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التحليلات والذكاء الاصطناعي في تحسين صحة المواطنين ورفاهيتهم. وتوجد هناك فرصة سانحة لأنظمة الرعاية الصحية، لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان الصحة للمجتمعات، وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات، وذلك عن طريق توظيف التقنيات المتقدمة».

وقدمت الفرق الثلاثة الأولى مشاريع يمكنها التأثير بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية في الإمارات، وهي:

• فريق هارموني - استخدام قسم الطوارئ.

• فريق فونيكس – تطوير عمليات قسم الطوارئ لتحسين رعاية المرضى.

• فريق إنسايت - استكشاف العوامل وراء إعادة إدخال المرضى في المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.