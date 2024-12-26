الصين تحقق تقدماً علمياً في تطوير المبيدات الزراعية

حقق فريق من العلماء الصينيين، بقيادة البروفيسور يانغ تشينغ من معهد الجينوم الزراعي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، اكتشافاً علمياً جديداً يتمثل في تحديد بروتين رئيسي يُعرف باسم ABCH، يلعب دوراً محورياً في نقل الدهون وإزالة سموم المبيدات من خلايا الحشرات.

وذكرت صحيفة تشاينا دايلي، أن الدراسة أظهرت أن بروتينات ABCH تعمل كمضخات لإخراج السموم من خلايا الحشرات، مما يساعدها على مقاومة المبيدات.

ونجح العلماء في تطوير مثبط جزيئي صغير يمكنه تعطيل هذه البروتينات، ما يعزز فعالية المبيدات ويحد من مقاومة الآفات لها.

وتُبرز الدراسة أهمية الاكتشاف في تطوير مبيدات زراعية أكثر أماناً وصديقة للبيئة، خصوصاً مع تسبب الآفات الزراعية في خسائر تصل إلى 40% من الإنتاج الزراعي العالمي سنوياً، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية تتجاوز 220 مليار دولار، وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقال البروفيسور يانغ إن الفريق يعتزم الاستمرار في دراسة فعالية المثبطات المكتشفة لتوسيع نطاق استخدامها، مع توقعات بتطوير مبيدات زراعية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.