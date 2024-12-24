«كوليكتيف آرتستس نتوورك» تختار دبي للتوسع في المنطقة

أعلنت شبكة «كوليكتيف آرتستس»، افتتاح مكتبها الجديد في دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتطوير الاقتصاد الإبداعي في الهند عبر ربط أفضل المواهب الهندية بالفرص العالمية، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع وسائل الإعلام الجديدة.

ومن خلال مكتبها الجديد، تسعى شبكة «كوليكتيف آرتستس» إلى تقديم خدمات شاملة للسوق الإقليمي ضمن قطاعات متعددة، تشمل إدارة المواهب، وخدمات التسويق للأفلام والأغاني والرياضات والعلامات التجارية والمبدعين من خلالها منصتها الرقمية الأولى «بيغ بانغ سوشيال».

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون بين العلامات التجارية والمبدعين، استثمرت «كوليكتيف آرتستس نتوورك» في تطوير المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصتا «جاليري5» و«اندر 25 يونيفيرس». ومن خلال هذه المنصات، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة متكاملة وديناميكية للعملاء في الشرق الأوسط، لا سيما الباحثين عن الاستفادة من المواهب الهندية المتميزة والخبرات الإبداعية.

وأعرب فيجاي سوبرامانيام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة «كوليكتيف آرتستس نتوورك»، عن تفاؤله بإطلاق عمليات الشركة في دبي، واصفاً هذه الخطوة بأنها «قفزة هائلة نحو تحقيق رؤية الشركة لبناء نظام بيئي إبداعي عالمي حقيقي». وأضاف: «يسعدنا في (كوليكتيف آرتستس نتوورك) الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في دبي، والذي نهدف من خلاله إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين شبكتنا الواسعة من المواهب، والتقنيات المتطورة، والحلول الإبداعية المستندة إلى البيانات. وتمثل دبي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومشهدها الإبداعي المزدهر، الموقع المثالي لتعزيز شراكاتنا وتوسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط».

وفي السياق ذاته، أعرب روهان ميهان، رئيس قسم الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، عن سعادته بافتتاح المكتب الجديد قائلاً: «تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً واعداً متعدد الثقافات. فمن خلال توسعنا في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي، نسعى إلى تسهيل التعاون بين المواهب الهندية والعلامات التجارية الرائدة في المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بداية واعدة وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق قصص وتجارب مؤثرة تتجاوز الحدود وتربط الثقافات».

وإلى جانب توسيع نطاق خداماتها وتعزيز الشراكات مع العلامات التجارية، سيعمل مكتب «كوليكتيف آرتستس نتوورك» في دبي على الاستفادة من خبرات الشركة في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الملكية الفكرية، وإنشاء المحتوى. كما سيعمل المكتب الجديد بشكل وثيق مع العلامات التجارية المحلية لتصميم حملات إبداعية مميزة تتناسب مع الجماهير المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط.