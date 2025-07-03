فلاي دبي توفر 6 بوابات بيومترية ذكية فى مركز عمليات الطيران

وقعت فلاي دبي شراكة مع "إماراتك" العاملة في مجال التكنولوجيا في الإمارات لتوفير بوابات ذكية لطياريها وطاقم الخدمة في مركز عمليات الطيران".

وتوفر البوابات الذكية الجديدة أحدث التقنيات البيومترية "الحيوية" المتقدمة، وعمليات التحقق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي لتبسيط إجراءات المغادرة والوصول.

كما توفر البوابات الجديدة تجربة أسرع وأكثر كفاءة لعمليات رحلاتها وتدعم التزام الناقلة بالكفاءة التشغيلية وخاصة خلال فترات السفر المزدحمة.

وقال سعادة ثاني الزفين، المدير التنفيذي في مجموعة شركات إماراتك إن شراكتنا مع فلاي دبي في ريادة تجربة الجيل الجديد من إجراءات الدخول والخروج الإلكترونية لأفراد الطاقم من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتكامل مع منصات فلاي دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، مما يتيح التحقق الفوري وتوفير إجراءات سلسلة للرحلات سواء للطيارين أو طواقم الخدمة.

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي إن الشركة تسعى لتسخير أحدث التقنيات التي تدعم نموها وكفاءتها التشغيلية، ويمثل إدخال هذه البوابات الذكية البيومترية خطوة جديدة نحو تعزيز عمليات أكثر سلاسة ودقة وأمانًا في المستقبل.

وتم تركيب ست بوابات بيومترية ذكية في مركز عمليات الطيران لفلاي دبي لإنجاز إجراءات السفر لطواقم الطائرة.

يذكر أن شبكة فلاي دبي تغطي أكثر من 135 وجهة يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 89 طائرة، كما نمت كوادر الناقلة لتصل إلى أكثر من 6,400 موظف، منهم أكثر من 1,300 طيار و 2,500 من أفراد طواقم الرحلات.