شراكة بين "دبي كوميرسيتي" و"زينة" للحلول المالية الذكية

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، عن شراكة مع شركة "زينة" (ZIINA)، مزود الخدمات المالية الرائد في دولة الإمارات، بهدف توفير خدمات الدفع المتقدمة وتسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام دبي كوميرسيتي بدعم الابتكار الرقمي، وتوفير منظومة متكاملة تُسهّل على رواد الأعمال تأسيس شركاتهم والوصول إلى حلول دفع آمنة وسلسة، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات المالية لمتعاملي الطرفين من خلال مزايا حصرية سيجري تقديمها عبر نظام متبادل.

وتمثل الشراكة امتداداً للاستثمار الاستراتيجي الذي قامت به أوراسيا كابيتال، الذراع الاستثمارية لـ "دييز"، في "زينة"، والذي يعكس نهج "دييز" في بناء شراكات مستدامة مع شركات ناشئة ذات إمكانات نمو عالية، وربطها بمنظومة أعمال متكاملة ضمن مختلف مناطقها الحرة، بما في ذلك دبي كوميرسيتي.

ووقّع الاتفاقية كل من آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وفيصل طوقان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زينة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

حلول متقدمة

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: "يندرج توقيع المذكرة مع شركة زينة في إطار حرص دبي كوميرسيتي على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات في المنطقة الحرة، من خلال تمكينهم من الوصول إلى حلول مالية ذكية، إلى جانب تقديم الدعم الفعّال لرواد الأعمال. ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامنا بدعم الابتكار وتعزيز المنظومة الرقمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُعزز من جاذبية الإمارة كوجهة عالمية لريادة الأعمال".

وأضافت لوتاه: "تمثل الاتفاقية امتداداً لنهجنا في بناء شراكات استراتيجية مع شركات مُبتكرة تُسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال الرقمية في دبي، حيث تُواصل دبي كوميرسيتي استكشاف حلول رقمية فعّالة تُعزّز تجربة المستثمرين وتسهّل عليهم تأسيس شركاتهم في بيئة مرنة وآمنة وديناميكية".

محطة استراتيجية

بدوره، قال فيصل طوقان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زينة: "نعمل في "زينة" على بناء بنية تحتية مالية حديثة تلبي احتياجات الأعمال في الشرق الأوسط، وتشكل شراكتنا مع 'دبي كوميرسيتي' خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في إعادة تشكيل طرق حصول الشركات على المدفوعات، من خلال إتاحة أدوات مالية فعّالة وسهلة الاستخدام".

وأضاف: "تسهم الشراكة في تسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج المدفوعات والتسجيل والعمليات المالية ضمن منظومة موحدة وسلسة، مما يزيل الحواجز التي تعيق انطلاق رواد الأعمال، ويزودهم بمجموعة متكاملة من الأدوات التي تلبي احتياجاتهم المستقبلية مع نمو شركاتهم. ويسرنا التعاون مع دبي كوميرسيتي التي تشاركنا الرؤية ذاتها في إتاحة الخدمات المالية للجميع، وتمكين الجيل الجديد من أصحاب المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال جوليان بلوزو، شريك أول في أوراسيا كابيتال: "إن استثمارنا في شركة زينة ينسجم مع رسالة أوراسيا كابيتال المتمثلة في تمكين رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا داخل دولة الإمارات من خلال دعم الأفكار الطموحة وتوفير فرص للنمو، ويجسد كذلك التزامنا ببناء شراكات استراتيجية مع شركات واعدة وربطها بمنظومات أعمال متكاملة مثل دبي كوميرسيتي، لتمكينها من النمو والتوسع ضمن بيئة داعمة ومحفّزة. وتعتبر هذه الشراكة نموذجاً بارزاً على كيفية تكامل رأس المال والابتكار والمنظومات لخلق أثر ملموس يمهد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي".

أطر التعاون

وبموجب الاتفاقية، ستعمل دبي كوميرسيتي على الترويج لخدمات "زينة" بين متعامليها الحاليين والمحتملين، بما يُمكّنهم من الاستفادة من المزايا المتقدمة التي تقدمها الشركة في مجال حلول الدفع، إلى جانب إعفاءات تشجيعية على رسوم المعاملات. في المقابل، ستقوم "زينة"، المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالترويج لخدمات دبي كوميرسيتي عبر تطبيقها الذكي، بما يُتيح للمتعاملين مشاركة بياناتهم لغرض التسجيل في المنطقة الحرة والاستفادة من خصومات على رسوم التأسيس.

وتشمل الشراكة إطلاق بطاقة مصرفية مشتركة وحسابات (IBAN) افتراضية متعددة العملات، بما يُعزّز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها المالية بكفاءة. كما ستوفر "زينة" مجموعة من الحلول تشمل التحويلات الفورية وروابط الدفع، وميزة قرّب للدفع (Tap to Pay)، بالإضافة إلى المدفوعات عبر رموز (QR) وبطاقات (NFC).