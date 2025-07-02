فلاي دبي تضع حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب

وضعت فلاي دبي حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات الجديد في دبي الجنوب. سيعطي هذا المرفق الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، والمقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2026، مرونة أكبر للناقلة في عمليات السيطرة وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها المتنامي.

يمتد مركز صيانة الطائرات على مساحة عن 32,600 متر مربع، ويضم حظيرة صيانة للطائرات وورش عمل ودعم ومكاتب ليعكس إلتزام فلاي دبي بتعزيز قدراتها الداخلية وتطورها كناقلة متنامية مع توسع أسطولها وشبكتها.

وحضر حفل وضع حجر الأساس كلا من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي وممثلين عن مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "نحن فخورون بأن نشهد وضع حجر الأساس لحضائر فلاي دبي الجديد لصيانة الطائرات في دبي الجنوب، وهو إنجاز بارز يعكس النمو المستمر للشركة وتطور عملياتها التشغيلية. ويعزز هذا المرفق إلتزامنا بدعم قطاع الطيران في دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وتعزيز مكانة الامارة كمركز عالمي رائد للطيران."

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي. فمنذ إنطلاق عملياتنا في عام 2009، قطعنا شوطاً كبيراً في ربط دبي بالعالم ودفع عجلة الابتكار، وسيساهم إنشاء وتطوير حضائر صيانة الطائرات الجديد دوراً رئيسياً في المرحلة التالية من مسيرة النمو في الناقلة. وتُعد هذه خطوة استراتيجية نحو دعم متطلباتنا وقدراتنا المتزايدة في مجال الصيانة مع تسلمنا المزيد من الطائرات، كما تؤكد إلتزامنا المستمر بالابتكار والكفاءة التشغيلية ودعم مكانة دبي كمحور عالمي في مجال الطيران وريادتها في الأعمال".

وكانت فلاي دبي قد وقعت إتفاقية مع "مشروع محمد بن راشد للطيران" لإنشاء أول مركز صيانة طائرات مخصص لها خلال معرض دبي للطيران 2023. يقع المركز في منطقة دبي الجنوب، ويوفر منظومة متكاملة للطيران والخدمات اللوجستية، مما يجعله موقعاً مثالياً لمنشأة الشركة. وسيقع مركز الصيانة بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم عند إنجازه. صُمم مركز الصيانة الجديد لدعم خطط النمو الطموحة لشركة فلاي دبي، وسيضم فريقاً متنامياً يضم أكثر من 600 مهندس مؤهل يعملون في الصيانة الأرضية والخدمات الفنية والمواد وورش العمل، لضمان أعلى معايير السلامة لأسطول فلاي دبي وكفاءته التشغيلية.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

دخلت فلاي دبي في شراكة مع "مجموعة أمانة"، وهي شركة إقليمية رائدة متخصصة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية، لتنفيذ منشأة حديثة مبنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في قلب دبي الجنوب.

كانت فلاي دبي قد وقعت في معرض دبي للطيران 2023 على طلبيتها الرابعة لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر. وهي تشغل اليوم أسطولا حديثاً وفاعلاً يتألف من طائرات بوينغ 737، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة أكثر من 120 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العقد المقبل.