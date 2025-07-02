مصرف عجمان يعالج المدفوعات والتسوية الفورية للعملاء بتعاون «فولتس باي»

أطلق مصرف عجمان حلاً مشتركاً لمعالجة المدفوعات لعملائه من قطاع الأعمال، وذلك من خلال شراكته الاستراتيجية مع «فولتس باي» VaultsPay، وهي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتتمتع بحضور عالمي.

يمثل البرنامج خطوة جديدة في إطار التعاون المستمر بين الجانبين، ويعكس التزاماً مشتركاً ببناء نظام مالي رقمي، يتيح للتجار ورواد الأعمال والشركات الناشئة فرص النمو ضمن اقتصاد مبتكر ومستعد للمستقبل.

تشكل هذه المبادرة مرحلة بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث يطرح، ولأول مرة، خدمة أجهزة نقاط البيع (POS) والتسوية الفورية، ما يعزز من تنوع خدماته المقدمة لقطاع الأعمال.

سيحصل عملاء المصرف على إمكانية الوصول إلى بنية VaultsPay التحتية المتقدمة والآمنة، ما يتيح قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان، والخصم، والبطاقات المسبقة الدفع في بيئات البيع بالتجزئة. ويتضمن الحل كذلك تقنيات المعالجة الفورية، والحماية من الاحتيال، وأدوات شاملة لإعداد التقارير، ما يمثل خطوة داعمة لاستراتيجية المصرف في تطوير عروضه الرقمية لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «هذا التعاون يتجاوز كونه شراكة تقنية. إنه خطوة فعلية نحو تمكين الشركات في دولة الإمارات من العمل بكفاءة وثقة. نؤمن في مصرف عجمان بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكين المنظومات الاقتصادية. ومن خلال هذه الشراكة مع»فولتس باي«، نوفّر أدوات حقيقية لدعم التجار ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي، بسلاسة وأمان، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والشمول المالي».

ويعكس هذا التعاون التلاقي المتزايد بين المؤسسات المالية الراسخة ومنصات التكنولوجيا المالية المرنة، وهو توجّه يعيد تشكيل الطريقة التي تصل بها الشركات إلى الخدمات المالية وتتفاعل معها. من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية الموثوقة والقدرات الرقمية الحديثة، يهدف البرنامج إلى توفير حلول عملية، جاهزة للمستقبل، وسهلة الوصول لعملاء الشركات وقطاع التجزئة في دولة الإمارات.

وقال أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «فولتس باي»:«يمثل هذا الإطلاق مع مصرف عجمان توافقًا واضحًا في الرؤية والطموح. نحن نعمل معًا على بناء بنية تحتية للمدفوعات أكثر ذكاءً وشمولاً، تعكس مكانة الإمارات في الابتكار الرقمي والتزامها بدعم الاقتصاد الحقيقي. في»فولتس باي«، نؤمن بأن التكنولوجيا تخلق فرصاً متكافئة للنمو والوصول، ومن خلال هذه الشراكة، نفخر بتقديم حلول موثوقة وآمنة تدعم مختلف فئات الأعمال بثقة واستدامة».

البرنامج دخل حيز التنفيذ، وتم إطلاقه بالكامل وهو متاح الآن لجميع عملاء بنك عجمان التجاريين المؤهلين. ويواصل مصرف عجمان تركيزه على الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤيته في تقديم خدمات مصرفية مرنة، رقمية، وجاهزة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء الدولة