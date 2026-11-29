تجاوز ميناء حاويات العقبة الأردني حاجز مليون حاوية نمطية منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تسارع نشاطه التشغيلي، مع اتجاهه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد في مناولة الحاويات بنهاية 2026.

وقالت الشركة، في بيان، إن الميناء بلغ حاجز المليون حاوية بوتيرة أسرع من العام الماضي، وقبل أكثر من شهر من الموعد الذي سجل فيه هذا الإنجاز للمرة الأولى في تاريخه خلال 2025.

وسجل الميناء مناولة 472 ألفاً و680 حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام، قبل أن تتجاوز أحجام المناولة 100 ألف حاوية شهرياً على مدى خمسة أشهر متتالية، من يوليو إلى نوفمبر، فيما سجل أكتوبر أعلى معدل مناولة شهري في تاريخه، عند 109 آلاف و341 حاوية نمطية.



الترانزيت يعزز الدور اللوجستي

وسجلت حركة البضائع العابرة «الترانزيت» نحو 145 ألفاً و85 حاوية نمطية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، بما يعزز مكانة ميناء العقبة مركزاً لوجستياً يخدم الأردن والأسواق المجاورة، ويوسع دوره في حركة التجارة الإقليمية.

وأرجعت الشركة الأداء إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يشمل تخطيط الأرصفة وساحات الحاويات، وتعزيز انسيابية حركة السفن والشاحنات، إلى جانب تطبيق المعايير التشغيلية المعتمدة لدى «إيه بي إم تيرمينالز».

كما أسهم التعاون مع خطوط الملاحة والمستوردين والمصدرين ووكلاء التخليص وشركات النقل، والاستفادة من ملاحظاتهم، في تطوير جودة الخدمات والإجراءات التشغيلية، بما يدعم قدرة الميناء على التعامل مع نمو أحجام المناولة، وتعزيز تنافسيته في قطاع الخدمات اللوجستية.