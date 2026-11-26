لا تقتصر قيمة المجتمعات المتميزة على ما تضمه من منازل ومرافق، بل تتجلى في الحياة التي تنشأ بين أفرادها، وما يجمعهم من اهتمامات وتجارب وذكريات. وهذه هي الفكرة التي لطالما شكّلت جوهر رؤية «ديسكفري لاند كومباني»، حيث لا يُنظر إلى المجتمع بوصفه مكاناً للسكن فحسب، بل مساحة تتكوّن فيها العلاقات وتترسخ فيها الروابط مع مرور الوقت. ومن هذا المنطلق، تقدم الشركة أول مجتمعاتها في الشرق الأوسط، وتحديداً بمدينة دبي «ديسكفري ديونز».

وتأتي تجربة «ديسكفري ديونز» امتداداً لمسيرة بدأت عام 1994، حين أسّس مايك ميلدمان «ديسكفري لاند كومباني» برؤية تقوم على تطوير مجتمعات خاصة تتمحور حول أسلوب الحياة والاهتمامات المشتركة. ومنذ انطلاقتها، تطورت هذه الرؤية وتوسعت لتشمل وجهات متعددة حول العالم، لكل منها طابعها الخاص وتجاربها التي ترتبط بطبيعة المكان. ومن أبرزها «يلوستون كلوب» (Yellowstone Club) في مونتانا، و«كوكيّو» (Kūkiʻo) في هاواي، و«بيكرز باي» (Baker’s Bay) في جزر البهاما، و«كوستا تيرا» (CostaTerra) في البرتغال. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، لم يقتصر حضور «ديسكفري لاند كومباني» على تطوير وجهات سكنية فاخرة، بل امتد ليشمل بناء مجتمعات متكاملة أصبحت لكل منها هويتها وروابطها وتجاربها الفريدة، مما رسّخ مكانة «ديسكفري لاند كومباني» كاسم بارز عالمياً في مجال تطوير المجتمعات السكنية الخاصة.

في منطقة الغولف بدبي الجنوب، يمتد «ديسكفري ديونز» على مساحة تبلغ 26 مليون قدم مربعة، جامعاً بين المنازل الخاصة ونادٍ للغولف يقتصر على أعضائه. ويقدم المشروع تجربة سكنية تتكامل فيها جودة الحياة مع المساحات المفتوحة والأنشطة التي تجمع أفراد المجتمع.

في «ديسكفري»، لا تنشأ روح المجتمع من مجرد تقارب المنازل، بل من المساحات والتجارب التي تتيح للأعضاء الالتقاء بصورة عفوية. قد يجمعهم حب الأنشطة في الهواء الطلق، أو ظهيرة يقضونها في ملعب الغولف، أو صداقات تنمو مع الوقت فيما تكبر عائلاتهم جنباً إلى جنب. وترتبط العضوية بملكية العقارات، وتتم وفق نظام الدعوات الخاصة الذي تتبعه «ديسكفري لاند كومباني». وهكذا، تتكوّن دائرة تجمع أشخاصاً يتشاركون الاهتمامات، وتصبح اللقاءات جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية؛ فقد يلتقي الأعضاء في «ليك هاوس» صباحاً، ثم يجتمعون مجدداً حول مائدة العشاء.

وتحضر المساحات المفتوحة بقوة في تصميم المجتمع، إذ تشغل أكثر من 80% من مساحته، فيما يضم المخطط نحو 340 مسكناً. وتتوفر أمام المُلّاك قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 22,500 و73,000 قدم مربعة تقريباً، تتيح لكل منهم تصميم منزل يعكس احتياجاته وأسلوب حياته. كما تشمل خيارات الفلل تصاميم من استوديوهات عالمية، من بينها «أولسون كونديج» (Olson Kundig) و«شامباليمود ديزاين» (Champalimaud Design). وقد روعي في تصميم المنازل أن تنسجم مع محيطها الطبيعي، وأن تحظى المساحات الخارجية فيها بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المساحات الداخلية.

ويشكّل ملعب الغولف المؤلف من 18 حفرة، من تصميم المهندس المعماري توم فازيو، محوراً أساسياً في المجتمع، وهو أول ملعب يصمّمه فازيو في الشرق الأوسط. لكن التجربة هنا تتجاوز ممارسة الغولف، لتشمل ما يحيط باللعبة من لقاءات ولحظات مشتركة. فلا مواعيد انطلاق محددة ولا قواعد لباس تقليدية، ما يتيح للأعضاء الاستمتاع بالملعب على طريقتهم، سواء بإتمام جولة كاملة، أو اصطحاب أطفالهم للتعرّف إلى اللعبة، أو التوقف لبعض الوقت للاستمتاع بالمشهد الطبيعي المحيط. ويُعدّ الملعب تحفة فنية بما يضمه من مساحات خضراء واسعة وأشجار كبيرة وزهور تتفتح على مدار العام.

وتضيف محطات الاستراحة وأماكن التجمّع المعروفة باسم «هانجز» (Hangs) بُعداً اجتماعياً آخر إلى تجربة الملعب. فبعد الانطلاق من سطح إحدى محطات الاستراحة المغطى بالنجيل الصناعي، يمكن للأعضاء التوقف لتناول معجنات الفطور والعصائر الطازجة وغيرها من المشروبات والحلويات. أما «تاب روم» (Tap Room)، الواقعة عند الحفرة الثالثة عشرة، فتُقدّم أطباق الشواء المفضّلة، من البرجر الأمريكي الأصلي إلى التاكو المكسيكي وغيرها الكثير من الأصناف، إلى جانب المشروبات المنعشة، مع إطلالات خلابة على المياه والمساحات الخضراء.

وفي «شيك شاك» (SHK Shack)، تحضر ملامح من الثقافة المحلية في تفاصيل المكان؛ إذ استُلهم تصميم أماكن الجلوس من أنماط المجالس التقليدية، فيما يتيح موقعه المرتفع إطلالات خلابة. وتضم قائمة الطعام أطباقاً عربية محبوبة، في امتداد لاهتمام «ديسكفري» بتوفير مساحات تجمع الأعضاء حول الطعام، وتمنح لقاءاتهم طابعاً عفوياً ومريحاً.

ولا تنحصر الأنشطة في ملعب الغولف، إذ تتاح للأعضاء تجارب متنوعة داخل المجتمع وخارجه. فمن التجديف بالألواح في بحيرة «ليك هاوس» (Lake House)، إلى قضاء الأمسيات حول مواقد النار واستكشاف المزرعة العضوية، وصولاً إلى برنامج «الأنشطة والمغامرات الخارجية» (Outdoor Pursuits) الذي تنظمه «ديسكفري لاند كومباني». ويتيح البرنامج خوض تجارب في وجهات مختلفة، من استكشاف الصحراء إلى ممارسة الرياضات المائية على الساحل.

وتتواصل إضافة المرافق إلى المجتمع على مراحل؛ فمن المقرر افتتاح «مركز الأداء الرياضي» (Performance Center)، و«حديقة مغامرات الأطفال» (Kids’ Adventure Park)، و«المجمع الرياضي ومركز رياضات المضرب» (Sports Park & Racquet Center)، الذي سيضم ملاعب للتنس والبادل والبيكلبول، تباعاً من أواخر العام الجاري وحتى الربع الأول من عام 2027. وتشمل المراحل اللاحقة الحديقة المائية (Waterpark)، ونادي العائلة والأطفال (Family & Kids Club)، والمركز الرياضي الداخلي (Indoor Sports Center)، ومركز الفروسية الخاص (Equestrian Center)، والمبنى الرئيسي للنادي (Clubhouse). كما يضم المجتمع شبكة من المسارات تمتد على نحو 7 كيلومترات، تتيح للعائلات الاستمتاع بركوب الخيل والدراجات الهوائية.

وتتجاوز تجربة «ديسكفري» حدود دبي الجنوب، من خلال «ديسكفري داون تاون» (Discovery Downtown) في فندق «ذا دبي إديشن» (The Dubai EDITION)، حيث يضم روفتوب (Rooftop) في الطابق العلوي يتيح للأعضاء الاستمتاع بإطلالات مباشرة على برج خليفة وأجواء وسط المدينة. وفي مختلف هذه المساحات، يحرص فريق «ديسكفري» على التعرّف إلى العائلات وما يهمها، والاهتمام بالتفاصيل التي تجعل الوقت الذي تمضيه معاً أكثر تميزاً. ومع استقبال النادي لأعضائه بالفعل، بدأت ملامح المجتمع تتشكل، ونشأت روابط وأخذت تقاليد مشتركة تتبلور، حتى قبل تسليم المنازل الأولى.

كثيراً ما تكون أبسط اللحظات هي الأجمل: أن يمضي المرء وقتاً أطول إلى جوار المياه، أو أن يجد نفسه في ظهيرة عفوية مع الأصدقاء، أو أن يشاهد أطفاله وهم يكتشفون زواياهم المفضلة في المكان. فهذه اللحظات، بما تحمله من عفوية وتكرار، تتحول مع الأيام إلى طقوس مألوفة، وتمنح المكان ألفته الخاصة، حتى يصبح بيتاً لأفراده. وهذا ما تسعى «ديسكفري لاند كومباني» إلى بنائه: ليس مجرد وجهة تضم منازل ومرافق، بل مجتمعاً يجد أفراده فيه روابط تجمعهم ومكاناً ينتمون إليه.