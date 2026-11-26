فرص واعدة للتعاون بين بولندا ودبي في الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والاستثمار العقاري





أكد مسؤولون بشركات بولندية وأوروبية، تعمل في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص الجمركي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار العقاري والاستشارات القانونية، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مستفيدين من مكانتها العالمية مركزاً للتجارة والاستثمار، وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال جاذبة تتيح فرصاً واعدة لبناء شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأوضح المسؤولون في تصريحات لـ«البيان»، خلال مشاركتهم في «منتدى دبي للأعمال - بولندا»، الذي نظمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، أن المنتدى شكّل منصة فاعلة للتواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في دبي وبولندا، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الشحن الجوي والبحري والخدمات الجمركية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والاستثمارات العقارية والخدمات القانونية.

وأشاروا إلى تطلع الشركات المشاركة إلى تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال اتخاذ دبي منطلقاً لتوسيع أعمالها، وافتتاح مكاتب جديدة، وتطوير خدماتها وشبكات التوزيع والشحن، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات طويلة الأمد، مؤكدين أهمية اللقاءات الثنائية التي شهدها المنتدى في بناء علاقات مباشرة بين الشركات، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

شراكات مستدامة

وقال ماتيوش شكوب، الشريك والمستشار القانوني في شركة «إم إم دي للاستشارات القانونية»، ومقرها وارسو، إن منتدى دبي للأعمال - بولندا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وفتح المجال أمام الشركات البولندية لبناء شراكات جديدة مع نظيراتها العاملة في دبي.

وأوضح أن الشركة تقدم خدمات قانونية واستشارية في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب مساعدة الشركات الراغبة في التوسع ودخول الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن لديها قسماً متخصصاً في ربط الشركات البولندية بأسواق الشرق الأوسط، ومساعدة الشركات العربية على دخول السوق البولندية واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لممارسة الأعمال والاستثمار.

وأضاف أن دبي توفر فرصاً مهمة للشركات البولندية الطامحة إلى توسيع حضورها في أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على التجارة والاستثمار، بل يمتد إلى تبادل المعرفة والخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يسهم في بناء علاقات اقتصادية مستدامة.

ولفت إلى أن الشركات البولندية تولي اهتماماً كبيراً بإقامة شراكات دولية مستقرة وطويلة الأمد، معتبراً أن مثل هذه المنتديات تسهم في تعزيز التواصل المباشر وبناء الثقة بين رجال الأعمال، وتهيئة الظروف لتطوير مشاريع مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

توسع خارج أوروبا

من جانبها، أكدت إميليا ميخالاك، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة «دي تي إيه بروكر» البولندية، المتخصصة في خدمات النقل والتخليص الجمركي، أن المشاركة في المنتدى تمثل فرصة مهمة لتوسيع نطاق أعمال الشركة خارج الاتحاد الأوروبي، واستكشاف إمكانات التعاون مع الشركات العاملة في دبي.

وقالت إن الشركة تسعى إلى بناء شراكات مع المؤسسات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير بين بولندا ودولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات متكاملة في النقل والتخليص الجمركي، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين السوقين.

وذكرت أن الشركة على استعداد لتقديم خدماتها للمؤسسات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى دولة الإمارات، أو استيراد البضائع منها إلى بولندا، مشيرة إلى أن دبي تمثل سوقاً واعدة لتطوير أعمال الشركة وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أن افتتاح مكتب للشركة في دبي يعد أحد الخيارات المطروحة ضمن خطط التوسع المستقبلي، ويرتبط بتوافر قاعدة من العملاء والشركات التي تحتاج إلى خدمات النقل والتخليص الجمركي، مبينة أن تأسيس حضور مباشر في الإمارة من شأنه دعم عمليات الشركة وتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق الإماراتية.

مكتب جديد في دبي

بدوره، أكد أرتور فويتشاك، مدير المسارات التجارية الأوروبية في مجموعة «إم آند آر سبيداغ»، المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن الدولي، أن دبي تشكل سوقاً رئيسية ضمن خطط المجموعة الرامية إلى توسيع أعمالها وتعزيز خدمات النقل والتجارة الدولية.

وكشف أن المجموعة، التي تتمتع بحضور واسع في الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين وهونغ كونغ ودول جنوب شرق آسيا، افتتحت مكتباً جديداً في دبي قبل ثلاثة أشهر، انطلاقاً من الفرص التجارية التي توفرها الإمارة، وإمكانات النمو في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأشار أن افتتاح المكتب يمثل خطوة مهمة لتعزيز عمليات المجموعة وربط الأسواق الأوروبية والآسيوية بدبي، مشيراً إلى تنامي اهتمام الشركات البولندية بتصدير منتجاتها إلى دولة الإمارات، والاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تتيح وصول البضائع إلى مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن المجموعة تتعاون مع شركاء ووكلاء في عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها ألمانيا والتشيك والمجر والدنمارك والسويد، لافتاً إلى أن الاهتمام المتزايد بالسوق الإماراتية يعزز فرص نمو حركة الشحن والتبادل التجاري بين دبي وبولندا.

وأضاف أن المجموعة تتعامل بالفعل مع شحنات تصديرية إلى دولة الإمارات، وأن المنتدى أتاح فرصة لتوسيع قاعدة العملاء، وبحث مجالات التعاون مع الشركات الإماراتية، بما يدعم نمو عملياتها وتطوير شبكة خدماتها الدولية.

حلول رقمية

وفي قطاع التكنولوجيا، أكد فلاديسلاف بوزيلينكو، ممثل مجموعة «أركون»، أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصاً مهمة للتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في دبي، واستكشاف مجالات التعاون في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المجموعة تعمل من خلال شركات في بولندا والهند على تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية، بما فيها حلول متخصصة في قطاع السفر والحجوزات الإلكترونية لتذاكر الطيران والفنادق، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدمين ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن دبي تمثل وجهة مهمة للشركات التكنولوجية الراغبة في تطوير أعمالها وتعزيز حضورها الدولي، لافتاً إلى أن اللقاءات الثنائية التي شهدها المنتدى أتاحت له فرصة التواصل مع ممثلي شركات عاملة في الإمارة، وبحث إمكانات التعاون وتطوير شراكات في قطاع التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي

وفي السياق ذاته، أعربت سيلفيا سيروا، مستشارة الذكاء الاصطناعي لدى شركة «إم إيه جي للذكاء الاصطناعي» (MAJ AI)، عن أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي بين دبي وبولندا، والاستفادة من المقومات الاستثمارية والبنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، بما يفتح المجال أمام الشركات البولندية لتوسيع أعمالها واستكشاف فرص جديدة في أسواق المنطقة.

وأكدت أهمية مد جسور التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دبي وبولندا، وفتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من المحركات الرئيسية لنمو قطاعات الاقتصاد المستقبلي.

ولفتت إلى أن دبي توفر بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في التكنولوجيا، بما تتيحه من فرص لتطوير الحلول الذكية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأوضحت أن التكامل بين الخبرات التقنية البولندية والإمكانات الاستثمارية والتكنولوجية التي تتمتع بها دبي من شأنه أن يمهد الطريق لتنفيذ مشاريع مشتركة، ونقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، وتعزيز فرص دخول الشركات البولندية إلى الأسواق الخليجية، بالتوازي مع فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لتوسيع حضورها في الأسواق الأوروبية.

وشددت على أهمية استثمار هذه الفرص في بناء شراكات طويلة الأمد، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات المتخصصة في قطاعات الاقتصاد المستقبلي.

فرص استثمارية عقارية

وفي قطاع الاستثمار العقاري، أكدت ماغدالينا مارتن، رئيسة الإدارة في مجموعة «أورينز»، أن دبي تمثل وجهة استثمارية مهمة للمجموعة، التي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات واستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الدولية.

وقالت إن المجموعة، التي تمارس أنشطتها على المستوى الدولي، تولي اهتماماً خاصاً بالفرص المتاحة في القطاع العقاري بدبي، وتتطلع إلى بناء علاقات تعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وتنويع فرصها الاستثمارية.

وأوضحت أن المجموعة تدرس بالفعل عدداً من الفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية، من بينها دبي، مشيرة إلى أن المشاركة في المنتدى شكلت منصة مهمة للتواصل مع الشركاء المحتملين، والتعرف إلى الفرص المتاحة في السوق العقارية بالإمارة.

وأضافت أن تعزيز التواصل مع الشركات العاملة في دبي والاستفادة من خبراتها وتجاربها في القطاع العقاري يفتح المجال أمام تطوير شراكات استثمارية جديدة، ويدعم توجهات المجموعة نحو توسيع حضورها في الأسواق الدولية.



