تحت رعاية وحضور الشيخة ندى بنت عيسى المعلا، نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال حفل تكريم للفائزات بجائزة التميز لرائدات الأعمال الدورة الأولى 2026، وذلك في أبوظبي مؤخراً.

وتوجهت الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بالشكر والتقدير إلى الشيخة ندى بنت عيسى المعلا على الرعاية الكريمة وحضور حفل تكريم الفائزات بجائزة التميز لرائدات الأعمال، حيث تحرص الشيخة ندى المعلا على دعم المرأة الإماراتية ورائدات الأعمال، والمشاركة في المناسبات والفعاليات التي تنظمها جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، لذا لها منا كل الشكر والتقدير والامتنان.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري: «يتزامن احتفالنا هذا بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ55، حيث نجحت دولتنا خلال هذه المدة الزمنية المحدودة في أن تكون في صدارة الدول المتقدمة، وتحقق إنجازات عظيمة عجزت دول عن تحقيقها في مئات السنوات، ويعود ذلك لقيادتنا الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث تخطو الإمارات خطى واثقة نحو المستقبل وتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال والارتقاء بها، ولتتصدر دولتنا المؤشرات العالمية في النمو الاقتصادي وفي مختلف القطاعات، وتتحول الإمارات إلى وجهة لأصحاب الأعمال والموهوبين والمبتكرين».

وأضافت د. شفيقة العامري: «كما نتوجه في هذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول والأبرز للمرأة في دولة الإمارات، حيث حرصت سموها على إشراك المرأة الإماراتية في جميع المجالات ودعمها مما مكنها من أن تتبوأ أعلى المناصب وتكون شريكاً إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات».

وذكرت أن المرأة الإماراتية نجحت في إثبات نفسها وجدارتها في قطاع الأعمال، حيث يبلغ حجم استثمارات النساء الإماراتيات في مشاريع القطاع الخاص ما يفوق 60 مليار درهم، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في الأعوام القليلة القادمة بفضل ارتفاع أعداد سيدات ورائدات الأعمال اللواتي يدخلن مجال الأعمال والاستثمار.

الفائزات

وفازت بالجائزة كل من خديجة عبدالله الدندل صاحبة مشروع مصنع بوابة الشرق لمعدات المخابز عن فئة التميز التجاري، وزين سامي الطويل صاحبة مشروع يلو للملابس النسائية عن فئة الأعمال الشابة وهو مشروع يختص بتصميم الأزياء التي تجمع بين الهوية الإماراتية والتصميم المعاصر، ومنى علي محمد اللوغاني صاحبة مشروع جهاز كشف التنمر عن فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي وهو مشروع تقني تربوي مبتكر يهدف إلى الكشف المبكر عن مؤشرات التنمر اللفظي في البيئة المدرسية، وأمينة محمد بن كلي صاحبة مشروع مناحل وحدائق ايه بي المتخصص بإنتاج وتسويق العسل الإماراتي بمختلف أنواعه.

وأعربت د. العامري عن أملها أن تواصل جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تنظيم جائزة التميز لرائدات الأعمال، والاستمرار في مسيرة العمل من أجل خدمة ورعاية الرائدات اللواتي يجدن في أنفسهن الرغبة في دخول القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الخاصة بهن، حيث إننا شريكات في النمو والتقدم الذي تشهده الدولة عبر إطلاق وتطوير مشاريع تساهم في مسيرة النمو والتنمية.

تمكين المرأة

وبدوره، استعرض شوقي يوسف الأمين العام للجائزة الأهداف التي قامت عليها والمتمثلة في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع والمبادرات ذات الأثر المستدام، وتشجيع التنافسية الإيجابية وتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في خدمة المجتمع، وتكريم رائدات الأعمال المتميزات وتقدير إنجازاتهن، وإبراز النماذج الملهمة وقصص النجاح الريادية.

وأضاف: قد سعت إدارة الجائزة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التعريف والترويج للجائزة من خلال فئات ومعايير تم وضعها، حيث تم وضع الفئات التالية: فئة التميز التجاري، فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي، فئة الأثر المجتمعي، فئة رائدة الأعمال الشابة.

وتابع: بلغ إجمالي عدد التسجيلات بالجائزة 25، تقدمت منهن 15 بملفات تم تقييمها على فئات الجائزة، والجدير بالذكر أن لكل مشاركة في الجائزة قصة نجاح تنطوي على عناصر المبادرة والحماس والريادة والتفوق، وعليه فإن الجائزة تحيي كل المشاركات وتتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح.