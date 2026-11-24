

قدمت الإمارات للشحن الجوي 2100 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها لدعم مجتمعات في ملاوي، في مبادرة جديدة تجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. وتم التبرع بالدفعة الأولى من حقائب الإسعافات الأولية من مجموعة Aircrafted من خلال مؤسسة «ذا سباركل فاونديشن»، العضو في سلطة دبي الإنسانية، والتي تقدم برامج للرعاية الصحية والتغذية والتعليم وتمكين المجتمعات لدعم الأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً.

وتأتي المبادرة في إطار الشراكة الممتدة بين طيران الإمارات وهيئة دبي الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تجسد مبادرة حقائب الإسعافات الأولية من Aircrafted نهجنا في الاستخدام المسؤول للموارد، بالتوازي مع إحداث أثر ملموس في المجتمعات حول العالم. فقد صُممت حقائب Must Go في الأصل لنقل قطع غيار الطائرات المطلوبة بصورة عاجلة بسرعة ووضوح، واليوم تحمل بالقدر نفسه من الأهمية مستلزمات أساسية للرعاية الطبية والإنسانية. ومن خلال تعاوننا مع هيئة دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، ومؤسسة ذا سباركل فاونديشن، نتمكن من إيصال هذه الحقائب ومستلزماتها إلى المجتمعات التي تحتاج إليها».

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «تعكس هذه المبادرة قوة المنظومة التي بنيناها في دبي الإنسانية، والتي تجمع المنظمات الإنسانية الدولية وشركاء القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية لتحويل فرص التعاون إلى أثر ملموس وحلول عملية تخدم المجتمعات المحتاجة. ومن خلال إعادة توظيف المعدات التشغيلية التي انتهى استخدامها وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، تقدم طيران الإمارات نموذجاً لكيفية الجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. وهذا تحديداً هو الدور الذي نحرص على القيام به، من خلال بناء شراكات فاعلة، وتمكين الحلول المبتكرة، وتعظيم أثر المجتمع الإنساني الدولي الذي نستضيفه وندعمه».

وقالت سارة بروك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية العالمية لمؤسسة «ذا سباركل فاونديشن»: «الحقائب التي كانت تحمل في السابق قطع غيار عاجلة للحفاظ على حركة الطائرات حول العالم، تحمل اليوم مستلزمات طبية عاجلة للمساعدة على إنقاذ الأرواح. ويجسد تحويل حقائب طيران الإمارات للشحن الجوي إلى 2100 حقيبة طبية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في ملاوي نموذجاً قوياً للجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. ونحن ممتنون لطيران الإمارات على هذا التبرع، والأهم على ما يتيحه من فرصة للوصول إلى مزيد من الأشخاص، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، وإحداث أثر أكبر في حياة المجتمعات في ملاوي. ونأمل أن تكون هذه بداية لشراكة تحمل إمكانات كبيرة لإحداث أثر إيجابي».

وإلى جانب الحقائب المخصصة للمجتمعات في ملاوي، تم توزيع نحو 4000 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها على موظفي مجموعة الإمارات.

وتندرج حقائب الإسعافات الأولية ضمن برنامج أوسع لإعادة توظيف المواد المستخدمة في مختلف عمليات طيران الإمارات، بما في ذلك المواد الناتجة عن برنامج تحديث أسطول الناقلة.