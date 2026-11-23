

أكد رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة «كلاود بوكس تكنولوجيز»، أن معرض«جيتكس جلوبال 2026» يشكل منصة مهمة للتواصل مع عملائنا الحاليين، والشركات الجديدة، واستعراض القيمة العملية لمحفظة حلولنا التكنولوجية، وتعزيز حضورنا في مختلف أنحاء المنطقة، ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات ينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات في فهم المجالات والآليات، التي تتيح لها تبني هذه التقنيات بفاعلية.

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع ديل تكنولوجيز ومركز التميز التابع لنا وحلولنا المصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة نسعى إلى تزويد الشركات بالبنية التحتية والخبرات والإرشادات اللازمة لتحويل استثماراتها التكنولوجية إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس.

وأعلنت «كلاود بوكس تكنولوجيز»، الشركة العاملة في مجال تكامل الأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2026»، الذي يُقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل، حيث تستعرض محفظتها المتنامية من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المخصصة للمؤسسات، وانطلاقاً من تركيزها على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر عملية وسهولة في الاستخدام ستسلط الشركة الضوء على دور حلولها في مساعدة الشركات بمختلف أنحاء المنطقة على تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للنمو.

وتشارك «كلاود بوكس تكنولوجيز»، إلى جانب شريكها التكنولوجي الاستراتيجي ديل تكنولوجيز، الذي تجمعها به شراكة طويلة الأمد، لاستعراض مجموعة من حلول البنية التحتية.