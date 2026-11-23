

اعتمدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التشكيل الحالي لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم «arbitrateAD» للسنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تؤكد التزام الغرفة بدعم استمرارية القيادة المؤسسية للمركز، والبناء على ما حققه من تقدم في تطوير خدمات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويدعم تنافسية أبوظبي ومكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار.

وبموجب قرار مجلس إدارة غرفة أبوظبي رقم (4) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، يواصل مجلس إدارة المركز مهامه برئاسة سعادة د. علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغاري بورن نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سالم الدرعي، وخالد عبدالكريم الفهيم، وكريستين أوكونيل.

ويأتي القرار في مرحلة تشهد تنامياً في نشاط المركز واتساعاً في نطاق خدماته، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 67% في عدد قضايا التحكيم الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إليه لإدارتها مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2026، ووصل إجمالي المسائل التحكيمية التي تولى إدارتها منذ بدء عملياته إلى 137 مسألة، بما يعكس تنامي الطلب على خدمات التحكيم المؤسسي والحلول المتخصصة لتسوية المنازعات التجارية.

وقال سعادة د. علي سعيد بن حرمل الظاهري: «إن وجود منظومة تحكيم تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والمصداقية يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد تنافسي قادر على استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية. ومع النمو المتسارع الذي تشهده أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، تزداد أهمية توفير حلول متقدمة لتسوية المنازعات، تمنح الشركات والمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لإدارة أعمالهم وحماية مصالحهم التجارية».

ويواصل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تطوير خدماته وأطره المؤسسية استجابة للاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال، مستنداً إلى مبادئ الحياد والاستقلالية والشفافية، وبما يوفر للشركات المحلية والدولية آليات متخصصة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية.