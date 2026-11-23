

ارتفعت استفسارات التأجير الموجهة للوكلاء العقاريين بشأن الوحدات السكنية في أبوظبي، عبر منصة «بروبرتي فايندر»، بنسبة 35%، في الفترة الممتدة من مايو إلى أكتوبر 2026، وقد تجاوزت هذه النسبة بمستوى كبير معدل النمو في قوائم العقارات المعروضة، ما يعكس صمود سوق العقارات في الإمارة رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، التي شهدها العام.

وتُظهر بيانات «بروبرتي فايندر» طلباً قوياً على تأجير العقارات في كل من جزيرة الريم، ومدينة خليفة، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.

وقد جاءت ثلاث من هذه المناطق ضمن المناطق الأعلى قيمة في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر؛ حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.86 مليار درهم في جزيرة الريم، و18.69 مليار درهم في جزيرة السعديات، و13.4 مليار درهم في جزيرة ياس، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري.