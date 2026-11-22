تدرس أوكرانيا إنشاء مركز زراعي ولوجستي استراتيجي في دولة الإمارات، لتسهيل وصول منتجاتها الغذائية إلى أسواق الشرق الأوسط ومناطق أخرى، في خطوة تستهدف توسيع نطاق صادراتها وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة للموانئ والقدرات اللوجستية التي تتمتع بها الإمارات.

ويأتي المشروع المقترح ضمن المبادرة الإنسانية «الغذاء من أوكرانيا» (Food from Ukraine)، التي تسعى كييف من خلالها إلى تطوير منظومة متكاملة لتوريد المنتجات الغذائية، وتوسيع الشراكات الدولية في القطاع الزراعي، بما يجمع بين الأهداف الإنسانية والتجارية وتطوير سلاسل الإمداد.

وجاء بحث هذه الخطوة خلال اجتماع افتراضي جمع وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني تاراس فيسوتسكي، ونائبه الأول دينيس باشليك، مع الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، حيث ناقش الجانبان فرص تعميق التعاون الزراعي، وتعزيز الروابط التجارية واللوجستية، وتطوير آليات مشتركة لدعم الأمن الغذائي.

ومن شأن إنشاء مركز زراعي في الإمارات أن يتيح لأوكرانيا الاستفادة من موقع الدولة الاستراتيجي وشبكة موانئها ومرافقها اللوجستية لتسهيل عمليات استقبال المنتجات الزراعية وتخزينها وتوزيعها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن توفير فرص لتطوير عمليات التصنيع والمعالجة الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات قبل إعادة تصديرها.

وتتطلع كييف إلى أن يسهم المشروع في فتح مسارات جديدة أمام صادراتها الغذائية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، إلى جانب جذب استثمارات في البنية التحتية اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويرفع موثوقية تدفق المنتجات الغذائية إلى الأسواق المستوردة.

وأكد فيسوتسكي اهتمام بلاده بتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الإمارات وتنفيذ مشاريع زراعية مشتركة، مشيراً إلى استعداد الجانب الأوكراني للعمل مع الشركاء الإماراتيين على وضع آليات عملية لتطوير حلول لوجستية جديدة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع برامج المساعدات الغذائية الإنسانية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى تعزيز التعاون الإنساني، بما يشمل دعم النساء والأطفال المتضررين من الأزمات، وتوسيع برامج المساعدات الغذائية، ومساندة المزارعات الأوكرانيات، إلى جانب تحسين فرص التعليم للنساء والشباب في المناطق الريفية، وتبادل الخبرات وتنسيق المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بشأن المبادرات المشتركة، فيما وجه الجانب الأوكراني دعوة إلى ممثلي الإمارات للمشاركة في القمة الخامسة لمبادرة «الغذاء من أوكرانيا»، بهدف مواصلة بحث فرص الشراكة وتطوير برامج التعاون في الأمن الغذائي والعمل الإنساني.