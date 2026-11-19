

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة النسخة الرابعة من ملتقى الملكية الفكرية في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بهدف تعزيز استفادة طلاب الجامعات من خدمات الملكية الفكرية، التي يقدمها مكتب الإمارات للملكية الفكرية التابع للوزارة، والتعريف بالإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية المخصصة للطلاب المخترعين، فضلاً عن تعزيز وعيهم بأهمية حماية الملكية الفكرية، وتمكينهم من تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

حضر الملتقى جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية بالوزارة، بمشاركة مجموعة من الطلاب والطالبات من أصحاب الابتكارات والاختراعات، يمثلون 9 جامعات في الدولة، هي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وكليات التقنية العليا.

نموذج مبتكر

أكد جمعة محمد الكيت أن حماية الملكية الفكرية وتمكين الطلبة المخترعين يمثلان محوراً أساسياً في جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لبناء منظومة وطنية تنافسية للملكية الفكرية، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وقال: «يعكس تنظيم هذا الملتقى حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة أصحاب الابتكارات والاختراعات، والاستماع إلى تجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في تطوير الخدمات والمبادرات المقدمة لهم، وتعزيز استفادتهم من منظومة الملكية الفكرية في الدولة، لا سيما الإعفاءات المخصصة للطلاب المخترعين والأشخاص أصحاب الهمم، بما ييسر إجراءات حماية ابتكاراتهم، ويشجعهم على مواصلة البحث والتطوير، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي».

وركز الملتقى على التعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين والأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، واستعراض المزايا التي يوفرها القرار لتيسير استفادة هذه الفئات من خدمات الملكية الصناعية، وتشجيعها على حماية ابتكاراتها وتطويرها.

وشهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية،جمعت جمعة الكيت، بالطلبة المخترعين والباحثين، وأدارها الطالب علي حميد اللوغاني، المنتسب إلى نادي الإمارات العلمي، حيث تناولت أبرز الموضوعات المرتبطة بمستقبل الابتكار في الدولة، ودور الطلبة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك فرص توجيه الابتكارات الطلابية نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والخطوات اللازمة للانتقال من الفكرة والبحث العلمي إلى مشروع قابل للتطبيق والاستثمار. وقال جمعة الكيت، خلال الجلسة: «إن تعزيز التعاون والتكامل بين الطلبة والقطاعين الحكومي والخاص يمثل عاملاً مهماً في تهيئة بيئة متكاملة، تدعم الابتكار وتسرّع انتقاله من مرحلة الفكرة والبحث العلمي إلى التطبيق العملي»، مشيراً إلى أهمية توفير قنوات فاعلة للتواصل بين أصحاب الابتكارات والجهات المعنية والمستثمرين والشركات، بما يتيح للطلبة الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، وتطوير ابتكاراتهم واختبار جدواها، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات ومشاريع قابلة للتسويق، وفتح آفاق أوسع أمامها للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز القيمة الاقتصادية للابتكارات، ويرسخ دورها في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية عند التعاون مع المستثمرين والشركات، والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وحقوق المبدعين، فضلاً عن فرص اختبار الابتكارات الطلابية وتطويرها تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق. وأتاحت الجلسة مساحة تفاعلية للطلبة لطرح استفساراتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهم وابتكاراتهم، بما يسهم في التعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحديد سبل توفير الممكنات والخدمات الداعمة لمسيرتهم الابتكارية.

وفي ختام الملتقى جرى تكريم نخبة من الطلبة والمخترعين الإماراتيين المتميزين، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في مجالات الابتكار والاختراع.