فولفسبورج - د ب أ

أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلومه، عن رغبته في التوصل إلى حلول سريعة بشأن المصانع الأربعة التابعة للمجموعة والمهددة بالإغلاق في ألمانيا.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون لشمال ألمانيا «إن دي آر» اليوم الأربعاء قال: «نجري حالياً محادثات مكثفة بشأن هذه المصانع»، مشيراً إلى أن المجموعة حددت فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً للتوصل إلى حل.

وبحسب بلومه، فإن من المقرر أن تتضح الصورة أمام أكثر من 40 ألف شخص يعملون في مصانع مجموعة فولكس فاجن في هانوفر وإمدن وتسفيكاو ونيكارزولم «في موعد أقصاه» الصيف المقبل. غير أن بلومه صرح أنه يطمح إلى إنجاز هذا الأمر بوتيرة أسرع، وقال:«كل شهر نتمكن من توفيره في هذا الصدد مهم بالنسبة لي، حتى نتمكن من تحديد مسار واضح للعاملين هناك».

وأوضح بلومه أن فولكس فاجن وأودي (المملوكة لها والتي يتبعها مصنع المجموعة في مدينة نيكارزولم) تعملان على تطوير حلول، ولفت إلى أنه يسهم بخبرته الشخصية في هذا المجال. وأضاف: «كل مقترح مبتكر نتمكن من تطويره هناك أصبح مهماً الآن». وكان بلومه قد بنى مسيرته المهنية في هذا المجال، إذ شغل قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، مناصب عديدة من بينها منصب عضو مجلس إدارة بورشه المسؤول عن الإنتاج، ثم تولى لاحقاً مسؤولية الإنتاج على مستوى المجموعة في مقرها الرئيسي في مدينة فولفسبورج.

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل المصانع الأربعة إلى إنتاج المعدات العسكرية، على غرار ما يحدث في مصنع أوسنابروك، قال بلومه إن هذا الخيار يخضع حالياً للدراسة «دون استبعاد أي نتيجة». وأضاف أن المجموعة تمتلك «صندوق أدوات» كبيراً، وأنها تدرس حالياً بدقة شديدة هياكل كل مصنع وبنية القوى العاملة فيه. وتابع: «بعد ذلك سنتخذ قراراً مخصصاً للغاية لكل مصنع بشأن ما سنفعله هناك».

ولا يرى مجلس إدارة المجموعة حالياً إمكانية لتخصيص أنشطة إنتاجية بديلة قادرة على المنافسة في مصانع فولكس فاجن بإمدن وهانوفر وتسفيكاو، وكذلك مصنع أودي في نيكارزولم، بعد الفترة الممتدة بين عامي 2031 و2034. وكان مجلس الإشراف قد كلف إدارة فولكس فاجن مؤخراً بتقديم تصور، بحلول نهاية يونيو 2027، لإنشاء هيكل إنتاجي أوروبي قادر على المنافسة.

ووفقاً لبيانات الشركة، تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة حالياً لدى أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في أوروبا نحو 500 ألف سيارة. وكانت المجموعة قد أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي، عقب اجتماع مهم لمجلس الإشراف، أنها تدرس «بالتوازي وبشكل تكميلي إمكانات بديلة» لاستخدام المصانع الأربعة المهددة بالإغلاق. وكان بلومه قد أكد مراراً خلال الأشهر الماضية أنه يفضل التوصل إلى «حلول ذكية» بدلاً من إغلاق المصانع.

ومن المرجح بدرجة كبيرة أن يصبح مستقبل هذه المصانع أيضاً أحد الملفات المطروحة خلال جولة المفاوضات بشأن اتفاقية الأجور في فولكس فاجن. وتطالب نقابة عمال المعادن «آي جي ميتال» بزيادة الأجور بنسبة 5%، في حين ترغب الشركة في التفاوض بشأن شطب 12 ألف وظيفة إضافية وتخفيض التكاليف. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة إمدن.

ولم يقدم رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن تقديراً للمدة التي قد تستغرقها المفاوضات، وقال بلومه: «ليس من سلطتي تحديد الموعد الدقيق الذي ستُسفر فيه المفاوضات عن نتيجة نهائية». وأضاف أن ذلك يتوقف على «مدى الطموح الذي ستخوض به أطراف المفاوضات المتعلقة بالأجور هذه المحادثات».

كما لم يحدد بلومه حجم التأثير الذي قد تحدثه الإضرابات التحذيرية المحتملة على الشركة، وقال: «من المعتاد في مثل هذه المفاوضات المتعلقة بالأجور، كما نعرف من التجارب السابقة، أن تكون هناك مواقف متباينة، وأن تشهد المفاوضات صراعاً حاداً بين الأطراف». وأكد أنه يراهن شخصياً على أن تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة إيجابية لألمانيا كموقع للإنتاج الصناعي.