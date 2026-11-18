

أعلنت شركة «زيدور للتطوير العقاري» (Zedor Developments) إطلاق مشروعها السكني الأول في دبي «Ventana Residences»، بمنطقة ورسان 4، باستثمارات ومبيعات مستهدفة تبلغ 100 مليون درهم. ويضم المشروع 127 شقة سكنية، إلى جانب ثلاث وحدات تجارية في الطابق الأرضي، فيما كشفت الشركة عن حجز 50 % من الوحدات السكنية قبل الإطلاق الرسمي.

وبحسب الشركة، بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع بالفعل قبل طرح الوحدات للبيع، وتتواصل حالياً وفق الجدول المحدد، مع استهداف إنجاز المشروع وتسليمه خلال الربع الأول من عام 2028. وتبدأ أسعار الوحدات من 520 ألف درهم، مع توفير خيارات متنوعة للسداد، تشمل خطة 20/80، والدفع النقدي الكامل، إلى جانب خطة دفع تمتد إلى ما بعد التسليم

وقال حمزة لخاني، عضو مجلس إدارة Zedor Developments: «إن إطلاق المشروع الأول يعكس توجه الشركة إلى ترجمة خبراتها والتزاماتها في السوق الإماراتية إلى مشروعات عقارية ملموسة، مشيراً إلى أن بدء الإنشاءات قبل فتح باب المبيعات يعكس حرص الشركة على تعزيز ثقة المشترين من خلال تقدم الأعمال على أرض الواقع».

وأضاف أن حجز نصف الوحدات قبل الإطلاق الرسمي يمثل مؤشراً مشجعاً على تفاعل السوق مع المشروع، مؤكداً أن أولويات الشركة لا تقتصر على تحقيق المبيعات، بل تمتد إلى توفير مساكن تلبي احتياجات السكان، والالتزام بمعايير الجودة والانضباط في التنفيذ حتى موعد التسليم.

تتنوع الوحدات السكنية في مشروع Ventana Residences بين شقق الاستوديو، وشقق بغرفة نوم واحدة، وأخرى بغرفة نوم واحدة مع مساحة إضافية مخصصة للدراسة أو متعددة الاستخدامات. وقد روعي في تصميم الوحدات تحقيق الاستفادة المثلى من المساحات وتعزيز دخول الضوء الطبيعي، فيما توفر الغرف الإضافية متعددة الاستخدامات مرونة أكبر لتلبية احتياجات العمل من المنزل، أو ممارسة الأنشطة الإبداعية، أو توفير مساحة معيشة إضافية.

وتتوزع مرافق المشروع بين طوابق المنصة والسطح، حيث يضم مسبحاً، ومسبحاً للأطفال، وجاكوزي، وصالة رياضية داخلية، ومنطقة استراحة غائرة، ومنطقة ألعاب مائية، لتوفير مساحات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. أما على السطح، فتشمل المرافق سينما في الهواء الطلق، وركناً مخصصاً للشواء، ومنطقة لعب للأطفال، وجلسات عائلية، بما يوفر فرصاً للسكان للتجمع والاستمتاع بالأجواء الخارجية.

وتمنح منطقة ورسان 4 المشروع موقعاً يتيح سهولة الوصول إلى واحة دبي للسيليكون، ومطار دبي الدولي، ووسط مدينة دبي، وسوق التنين. كما ستسهم خطط مترو دبي المستقبلية، وتحديداً الخط الأزرق الذي يتضمن محطات مخططاً لها لخدمة المناطق المحيطة بالمدينة العالمية وورسان، في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في المنطقة.

ومن خلال مشروع Ventana Residences، تضع Zedor الأساس لمحفظتها في قطاع التطوير العقاري السكني في دبي، مستندة إلى نهج يرتكز على اختيار المشاريع بعناية، والتصميم المدروس، والالتزام طويل الأمد بالتنفيذ والتسليم.