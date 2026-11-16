"ضغوط التكنولوجيا" تعصف بمؤشرات أوروبا و"وول ستريت"

انخفضت المؤشرات الأمريكية، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع التداول، مع تجدد الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، حيث قادت "إنفيديا" الهبوط وسط مخاوف بشأن قيادة الشركة وآفاق قطاع الرقائق.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «ناسداك» 2.58%، و«ستاندرد آند بورز 500» 1.96%، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.34%، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع.

ويأتي ذلك مع استعداد المستثمرين لطرح أسهم شركة "أنثروبيك" هذا الأسبوع، والذي قد يحقق حصيلة قياسية، ويصبح الأكبر في التاريخ.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها اتخذت إجراءات لسد ثغرة كانت تتيح للشركات الصينية استئجار القدرات الحوسبية التي توفرها "إنفيديا" عبر خوادم موجودة في دول أخرى.

من جانبه دعا وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى إجراء "تغيير جذري" في "إنفيديا"، حاثاً مجلس إدارتها على البحث عن رئيس تنفيذي جديد من خارج الشركة، فيما قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين ‌إنه ‌لا يمانع ‌في عودة ​جنسن ‌هوانج ​إلى ⁠منصب ​الرئيس ⁠التنفيذي ⁠لشركة ⁠إنفيديا، مضيفاً أن الرجل ‌قد تعلم ​الدرس.

الرقائق المتقدمة

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية قانوناً مؤقتاً لتقييد الوصول عن بُعد إلى الرقائق والخوادم المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي من بعض الدول، في أعقاب تشديد التدقيق على صادرات أشباه الموصلات.

وقالت الوزارة، إن القواعد الجديدة تستهدف منع التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تستخدم مراكز بيانات في دول ثالثة.

ويستهدف التحرك إغلاق ثغرة أتاحت لشركات صينية استئجار قدرات الحوسبة التي توفرها رقائق "إنفيديا" من مواقع موجودة في دول أخرى، بما يسمح لها بالوصول إلى قدرات المعالجة المتقدمة دون امتلاك الرقائق بصورة مباشرة.

كما تنص القواعد الجديدة على ضرورة الحصول على تراخيص أمريكية لإعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى 5 دول، هي البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وأوضحت الوزارة أن التطور المتسارع في تقنيات الحوسبة السحابية جعل الوصول عن بُعد إلى أنظمة الحوسبة الأمريكية المخصصة للذكاء الاصطناعي أكثر سهولة، ما أتاح مسارات جديدة للوصول إلى هذه التقنيات دون حيازتها فعلياً.

عوائد السندات

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الاثنين، مع تعرض شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضغوط طغت على أداء قطاعات الدفاع والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات السيادية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 % وداكس الألماني 0.57 % كما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.19 % وكاك الفرنسي 0.19%.

وارتفع قطاع الطيران والدفاع مدعوماً بتعافي أسهم "راينميتال" و"رينك" و"سي إس جي" بعد خسائر سابقة، كما سجلت أسهم السلع الفاخرة والمنتجات المنزلية والشخصية والرعاية الصحية مكاسب.

في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج أعمال "إنفيديا" والطرح المرتقب لشركة "أنثروبيك" في البورصة الأمريكية هذا الأسبوع.

ولم ينجح تراجع أسعار النفط في دعم سعر صرف اليورو خلال جلسة اليوم، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة دون مستوى 1.10 يورو للدولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025، رغم ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو وبريطانيا.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

داو جونز _1.33 %

ستاندرد آند بورز _1.90 %

ناسداك _2.47 %

الأسواق الأوروبية

فايننشال تايمز _0.19 %

كاك الفرنسي _0.20 %

ستوكس الأوروبي _0.28 %

داكس _0.57 %

بورصة طوكيو

نيكاي _2.42 %