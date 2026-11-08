غرفة الشارقة تطلق مبادرات لتوسيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجهها نحو تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، ومناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع آفاق نموها.

وتضمنت أبرز المقترحات تنظيم معارض متخصصة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تواصل ترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل أداة مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يتيح تحديد الاحتياجات والتحديات وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات كل قطاع.

وفي قطاع مراكز التسوق استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى توجه المجموعة لتنظيم معرض متخصص يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، ويستقطب العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلي، بما يعزز تنوع القطاع وجاذبيته.

من جانبه استعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية والمشاريع الجديدة في المناطق الصناعية، ودورها في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت، ورفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها.

وفي قطاع تجارة السيارات المستعملة أكد خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة، مشيراً إلى نجاح القطاع في التعامل مع تحديات التصدير والوصول إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا، وعدد من الأسواق الأفريقية.

وعلى صعيد القطاع العقاري أكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، استمرار استقرار السوق ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، وتنوع المشاريع، مشيراً إلى دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية، وتوجه المجموعة للمشاركة في معارض دولية للتعريف بالسوق، واستقطاب المستثمرين.

وفي قطاع الضيافة أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل الفنادق، بالتسهيلات التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، ولا سيما خطط الدفع المرنة لفواتير الخدمات ورسوم المواقف، لما توفره من دعم للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، فيما دعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية بشأن الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز الامتثال، ويرتقي بجودة الخدمات.

وفي قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل مكاتب المحاماة، تحقيق المجموعة 80 % من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دورها في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المراكز البحثية القضائية، وتعزيز التنسيق مع المجموعات القطاعية الأخرى.

وتواصل غرفة الشارقة العمل عبر مجموعاتها القطاعية على رصد الفرص والتحديات، وتطوير قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية، وتحويل مقترحات مجتمع الأعمال إلى مبادرات تنفيذية، تدعم تنوع الاقتصاد المحلي ومرونته واستدامة نموه.