أحمد بن سعيد: مجموعة الإمارات تسجل أرباحاً نصفية رغم التحديات الإقليمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مجموعة الإمارات سجلت أرباحاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، في تأكيد على مرونة نموذج أعمال المجموعة وكفاءة كوادرها وقدرتها على مواجهة التحديات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": "سجلت مجموعة الإمارات أرباحاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، رغم التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، في تأكيد على مرونة نموذج أعمال المجموعة وكفاءة كوادرها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف سموه: "أود أن أثمّن الجهود الاستثنائية التي بذلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المتواصل الذي كان له دور محوري في تجاوز التحديات وضمان استمرارية عمليات قطاع الطيران".

وتابع سموه: نواصل في طيران الإمارات ودناتا الاستثمار برؤية بعيدة المدى، ترتكز على التميز في تجربة العملاء، وتطوير القدرات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتنا لاقتناص فرص النمو، بما يضمن استدامة نجاحنا ويرسّخ مكانتنا في صناعة الطيران العالمية".