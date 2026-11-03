البنوك المركزية تشتري 321 طناً من الذهب في 90 يوماً

دبي - البيان

كشف أحدث تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 1369 طناً خلال الربع الثالث من عام 2026، بتراجع طفيف نسبته 1% على أساس سنوي، في وقت بلغ فيه متوسط سعر الذهب 4262 دولاراً للأونصة، وعلى الرغم من تراجع حجم الطلب، قفزت قيمته بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليار دولار.

وجاءت مشتريات البنوك المركزية في صدارة أبرز محركات السوق خلال الربع الثالث، إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 321 طناً إلى احتياطياتها، بزيادة 45% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من عام 2024، وظل تنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر من أبرز دوافع الطلب، فيما بلغت المشتريات منذ بداية العام 675 طناً، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، عادت التدفقات بقوة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بعد التحول الذي شهدته خلال الربع الثاني، حيث أضافت الصناديق 211 طناً خلال الربع الثالث. وجاءت هذه التدفقات أقل بنسبة 5% فقط من المستويات القوية المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طناً.

وبلغ الطلب خارج البورصة (OTC) ومن المصادر الأخرى 143 طناً، مقارنةً بـ101 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وإن ظل دون المستويات المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام.

أما على مستوى المستثمرين الأفراد، فتراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 268 طناً، مع إحجام بعض المستثمرين عن الشراء في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار. وشكلت الصين استثناءً بارزاً، حيث ارتفع الطلب فيها بنسبة 7% على أساس سنوي.

كما واصلت أسعار الذهب المرتفعة التأثير في الطلب على المشغولات الذهبية، الذي انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 313 طناً، مع استمرار توجه المستهلكين نحو المشغولات الأخف وزناً والأقل عياراً، ورغم انخفاض أحجام الطلب، ارتفعت قيمته عالمياً إلى 43 مليار دولار.



الذكاء الاصطناعي يدعم الطلب

وسجل الاستخدام التكنولوجي للذهب نمواً خلال الربع الثالث، حيث ارتفع الطلب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 85 طناً، وهو أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من عام 2021. كما نما الطلب في قطاع الإلكترونيات بنسبة 5% ليصل إلى 72 طناً، مدعوماً بالتصنيع المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وعلى جانب المعروض، بلغ إجمالي المعروض من الذهب 1369 طناً، بانخفاض 1% على أساس سنوي، وفي المقابل، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 3% إلى مستوى قياسي للربع الثالث بلغ 1071 طناً، بينما انخفضت إعادة التدوير بنسبة 8% إلى 314 طناً، رغم ارتفاع الأسعار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع من عام 2023.