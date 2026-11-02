«أدنوك» تتخذ قرار الاستثمار النهائي لـ«حوض الذياب» بالرويس



أعلنت «أدنوك»، خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير الغاز غير التقليدي ضمن حوض الذياب في الرويس، وتعزز هذه الخطوة تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو والتوسع في مجال الغاز عالمياً، وتوفر مصدراً جديداً وموثوقاً لموارد الطاقة للأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.

وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع وربطه بشبكة الغاز في دولة الإمارات عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يعزز إمدادات الغاز المحلية، ويدعم جهود النمو الاقتصادي والصناعي للدولة، إضافة إلى دعم أهداف أدنوك في مجال تصدير الغاز الطبيعي المُسال.



خطوة مهمة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بخلق وتعزيز القيمة عبر تنفيذ مشروعات نوعية لدعم النمو الاقتصادي، يسرنا اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع الحيوي، حيث يُعد حوض الذياب في الرويس أول مشروع واسع النطاق لأدنوك في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الضخمة من الغاز، وتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو والتوسع عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات موثوقة من الغاز داخل الدولة وخارجها».

وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات للغاز في العالم، والتي تشمل 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز التقليدي، بالإضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، ومع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، تستمر أدنوك في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الغاز الوطنية، وتوسيع محفظتها من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال، لتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وستسهم إمدادات الغاز غير التقليدي الإضافية من «حوض الذياب» في الرويس في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى أدنوك، بما في ذلك قدرة أدنوك للغاز على تلبية الطلب المتزايد من العملاء في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يسهم مشروع تطوير «حوض الذياب» في دعم جهود «أدنوك» لبناء محفظة أعمال متكاملة وقابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، وإنشاء منصة تدعم النمو المستقبلي في هذا القطاع.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي بعد برنامج متكامل شمل دراسات فنية متخصصة واختبارات ميدانية وتحليلات جيولوجية دقيقة، نفذته شركة أدنوك البرية وفق نموذج «التصميم والإنشاء والتشغيل» بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التطوير، وتعزيز كفاءتها، كما يجمع المشروع بين الخبرات المتقدمة في دراسة المكامن، وأحدث تقنيات حفر واستكمال الآبار المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانيات متكاملة في مجال تنفيذ وتسليم المشروعات، لضمان تطوير موارد الغاز المحلية بكفاءة ومسؤولية.