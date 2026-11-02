سلطان الجابر: العالم دفع ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة

انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري.

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، معالي الدكتور سلطان الجابر، ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر "أديبك"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي تستضيفه "أدنوك"، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة، أن أمن الطاقة أصبح قضية تمس الجميع، مشيراً إلى أن كل أسرة ومزارع وقطاع اقتصادي وصاحب عمل يتساءلون اليوم عن مدى استقرار إمدادات الطاقة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجابر إن العالم دفع خلال العام الجاري ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط العالمية، في حين تراجعت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً.

وأضاف معاليه أن بعض الأسواق تواجه انخفاضاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة، فيما تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من نحو 5 بالمئة من تكلفة برميل النفط إلى 30 بالمئة حالياً.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط بموقع الإنتاج فقط، بل أصبح يقاس أيضاً بقدرة المنتجين على إيصال الإمدادات إلى وجهتها النهائية، مؤكداً حاجة العالم إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للطاقة، وزيادة مخزونات المنتجات النفطية، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك.

وشدد على أهمية توفير مسارات آمنة لوصول الطاقة إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للطاقة بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

وفي جانب التحول التقني، دعا الجابر إلى الانتقال من التركيز على أتمتة العمليات إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر وتحسن الأداء وتخفض تكلفة إنتاج كل برميل من النفط، مؤكداً أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في منظومة الطاقة والضامن لاستمرار الإمدادات وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على استثماراتها وكفاءاتها البشرية ومسيرة نموها الاقتصادي، مؤكداً أن موقف الدولة ثابت ويرتكز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد الجابر أن أدنوك أعدّت خطط المرونة والاستجابة للأزمات منذ سنوات، وتمتلك نموذجاً تشغيلياً متكاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي صُمم لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة وتلبية احتياجات العملاء في المكان والوقت المناسبين.

وأضاف أن الشركة تطمح إلى أن تصبح أكثر شركات الطاقة تركيزاً على العملاء والأسواق على مستوى العالم، كاشفاً عن شراكة تجمع أدنوك مع "أوبن إيه آي" و"جي42" بهدف تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية.

وأوضح أن أدنوك أصبحت أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة OpenAI Frontier للذكاء الاصطناعي المتقدم، مؤكداً أن الإمارات شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف والتحديات.