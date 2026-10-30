90.2 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» خلال 9 أشهر بنمو بنسبة 89 %



أعلنت شركة «إيزي ليس» ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الجمعة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 16.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 ملايين درهم، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 89 % ليبلغ 90.2 مليون درهم.

ويعكس الأداء تنامي مساهمة أعمال التنقل والخدمات اللوجستية في نتائج الشركة، إلى جانب استفادتها من توسيع عملياتها التشغيلية.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 172.0 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.3 % لتبلغ 91.9 مليون درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.2 %، لتصل إلى 198.3 مليون درهم، ما يعكس استمرار تحسن ربحية الشركة خلال الفترة.

واستفادت أعمال تأجير وسائل النقل من زيادة حجم الأسطول المستخدم في العمليات التشغيلية، واستمرار الطلب من منصات التوصيل والشركات والجهات الحكومية. كما حققت أعمال الخدمات اللوجستية نمواً قوياً مع دخول طاقات تشغيلية إضافية حيز الاستخدام، مدعومة بتزايد النشاط في خدمات النقل البري وساحات التخزين.

القدرات اللوجستية

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق أعمال «إيزي ليس»، وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع. فقد تمكنّا بفضل استثماراتنا في تعزيز الأسطول والقدرات اللوجستية والتكنولوجيا من توسيع حجم أعمالنا من دون زيادة التكاليف بالوتيرة نفسها. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، نعمل على الاستفادة من الطاقات التشغيلية التي أضفناها أخيراً وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، فيما نرى فرصاً إضافية للنمو في قطاع التنقل مع تطور شبكة نقل الركاب في دولة الإمارات. وينصب تركيزنا على الاستفادة من هذا النمو، بالتوازي مع مواصلة تحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية».

واختيرت منصة «Pair2» التكنولوجية التابعة لشركة «إيزي ليس» ضمن خمسة مزودين معتمدين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتقديم حلول الاتصال والتتبع عن بُعد للدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل، بما يدعم جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابة التشغيلية في قطاع التوصيل. ويستند هذا الاعتماد إلى القدرات الحالية للمنصة في مجالات إدارة الأساطيل والتتبع والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويفتح أمامها فرصاً إضافية للنمو. وواصلت «جاليجا» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية لقطاع السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أحرزت تقدماً في خطط تأسيس منشأة متخصصة لفحص المركبات قبل التسليم في المنطقة الحرة بجبل علي، ما يمكنها من إضافة خدمات تجهيز المركبات إلى خدمات التخزين والنقل التي تقدمها حالياً. كما اتخذت الشركة خطوات لإنشاء ساحة تخزين جديدة في الفجيرة للمركبات والبضائع العامة، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها اللوجستية لتشمل الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وأطلقت شركة «يونايتد ترانس» خدمات النقل للميل الأول والأخير دعماً لشبكة نقل الركاب في الإمارات، وذلك قبل الموعد المحدد. كما تعاونت الشركة مع «قطارات الاتحاد» و«سيتي مابر» (Citymapper) و«فِيا» (Via) لإطلاق تطبيق «سيتي مابر» في دولة الإمارات، والذي يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم عبر شبكة قطارات الاتحاد، والربط بسلاسة مع خدمات المترو والحافلات والنقل عند الطلب للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي، وقعت «يونايتد ترانس» مذكرة تفاهم ثلاثية مع «كنور بريمس» (Knorr-Bremse) و«استناد للصناعة» (Estenad Industries)، لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية ودعم جهود التوطين في القطاع.

كما واصلت شركة «إيزي ليس» تطوير أعمال الخدمات المساندة ونمط الحياة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث وسّع «ذا كابتنز كلوب» (The Captain’s Club) نطاق أعماله ليشمل البحرين، وأطلق عرضاً جديداً يتيح للأعضاء الاستفادة من اليخوت والمنازل العائمة. وواصلت «رايب» (Ripe) تنظيم مجموعة متنوعة من الأسواق والفعاليات المؤقتة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بما في ذلك وجهات التسوق والترفيه في دبي وأبوظبي. وبعد انتهاء الفترة المالية، افتتح «سوق رايب» (The Ripe Market) موسمه الخامس عشر في موقعه الرئيسي في «أكاديمي بارك» في دبي.

في المرحلة المقبلة، ستركز «إيزي ليس» على رفع معدلات استخدام أسطولها وأصولها اللوجستية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات نقل الركاب والسكك الحديدية. كما سيظل الاستثمار في التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتوازي مع توسع أعمال الشركة.