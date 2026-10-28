«أمانات» تستحوذ على 100% من «كورنرستون هيلثكير هولدنجز ليمتد»

أعلنت شركة أمانات القابضة، عن إتمام مجموعة كامبريدج للصحة، التابعة لها والمملوكة بالكامل، عملية الاستحواذ على نسبة 100% من شركة كورنرستون هيلثكير هولدنجز ليمتد (كورنرستون)، إحدى الشركات البريطانية الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات المعقدة التي تتطلب مستويات عالية من الرعاية، من شركة إجنايت جروث إل إل بي، وهي شركة استثمار في استثمارات الملكية الخاصة تركز على السوق البريطانية.

ويمثل الاستحواذ محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية أمانات للنمو، التي أعلنت عنها في يوليو 2026، والتي تستهدف ضخ نحو 1.5 مليار درهم في أعمالها بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع استهداف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. كما يعزز الاستحواذ قدرات مجموعة كامبريدج للصحة في الرعاية الصحية المتخصصة، ويؤسس لحضورها التشغيلي في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: ترتكز استراتيجية أمانات على توسيع نطاق أعمالنا القائمة، والتوسع في مجالات مكملة توفر عوائد مجزية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. ومع وصول قيمة الاستثمارات التي أنجزناها والتزمنا بها إلى نحو 900 مليون درهم إماراتي من أصل هدفنا المتمثل في توظيف 1.5 مليار درهم، فإننا نحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا للعائد على حقوق الملكية بنسبة لا تقل عن 10%.

يُعد الاستحواذ على كورنرستون مثالاً بارزاً على تطبيق هذه الاستراتيجية، إذ يستند إلى المكانة الراسخة لمجموعة كامبريدج للصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويضيف إلى قدراتها خبرات مكملة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، ويوسع نطاق حضورها ليشمل المملكة المتحدة. ونرى في هذا الاستحواذ فرصة واعدة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها مجموعة كامبريدج للصحة، وزيادة حجم أعمالها، ودعم المرحلة المقبلة من نموها، مع مواصلة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

استراتيجية النمو

وعقب الاستحواذ على كورنرستون، ستصل قيمة الاستثمارات التي أنجزتها أمانات والتزمت بها إلى نحو 900 مليون درهم، بما يمثل 60% من هدفها المتمثل في توظيف 1.5 مليار درهم.

وتشمل هذه الاستثمارات مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في أعمال أمانات بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك الاستحواذ على حصص الأقلية في مجموعة كامبريدج للصحة، والتوسعة الجارية لمستشفى كامبريدج في جدة بإضافة 68 سريراً، بهدف تعزيز قدراته في مجالي إعادة التأهيل والخدمات الجراحية، إلى جانب مشروع تطوير مستشفى متخصص للرعاية المتكاملة في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 155 سريراً، والذي أُعلن عنه مؤخراً، فضلاً عن الاستحواذ على كورنرستون.

تكامل استراتيجي

وتدير كورنرستون 4 مرافق متخصصة للرعاية الصحية في جنوب إنجلترا، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 283 سريراً، وتقدم خدمات الرعاية للأفراد المصابين بحالات الخرف المعقدة، والأمراض العصبية التنكسية، والاضطرابات النفسية الشديدة، وإصابات الدماغ المكتسبة، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب إعادة التأهيل العصبي. وتتمتع الشركة بخبرات طبية راسخة وكوادر متخصصة ذات خبرة واسعة، إلى جانب علاقات تعاون مع مجالس الرعاية المتكاملة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والجهات المحلية المسؤولة عن تكليف مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وقال جون أيرلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: يعكس هذا الاستحواذ كيفية ترجمة استراتيجية أمانات للنمو إلى فرص تجارية وتشغيلية واضحة ومحددة. وتُعد كورنرستون شركة رائدة في الرعاية الصحية المتخصصة، وتتمتع بفريق عمل ذي خبرة واسعة، وقدرات طبية مكملة، واستراتيجية نمو واضحة المعالم.

ومن خلال الجمع بين خبرات كورنرستون وعمليات مجموعة كامبريدج للصحة الراسخة ومشاريعها المستقبلية للنمو في دول التعاون، نعمل على بناء أعمال أكبر حجماً وأكثر تنوعاً في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة. وسنواصل السعي لاقتناص الفرص الاستثمارية بشكل انتقائي، مع التركيز على التخصيص المنضبط لرأس المال، وتحقيق عوائد تتوافق مع معاييرنا الاستثمارية، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.