"سيدات أعمال دبي" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الإستراتيجية بين الإمارات والصين

بحث مجلس سيدات أعمال دبي، في مدينة شينجن الصينية ضمن فعاليات "منتدى دبي للأعمال - الصين" الذي نظمته غرف دبي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وشهدت طاولة النقاش المستديرة، التي نظمها المجلس، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، حيث ضمت أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة، ليشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون وتطوير شراكات إستراتيجية ذات قيمة مضافة.

وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، خلال رئاستها الاجتماع، إن المجلس ركز، على مدى العقدين الماضيين، على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية، مشيرة إلى السعي من خلال برامج وشراكات المجلس إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها.

وأضافت أن التواصل مع سيدات الأعمال الصينيات يأتي امتدادا طبيعيا لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية؛ كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك، حيث تجسد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي.

وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، ويواصل المجلس جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في البلدين، بما يتيح فرصا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة.

ومنذ تأسيسه، يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة، كما يدعم المجلس مؤسسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنية والعودة إلى سوق العمل، انطلاقا من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات.





