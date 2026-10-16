سامانا للتطوير العقاري تطلق علامتها الفاخرة الجديدة سامانا كوليكتا

أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري عن إطلاق سامانا كوليكتا، علامتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تُدشن فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة. وتهدف العلامة الجديدة إلى تطوير وجهات عصرية متميزة في دبي وعدد من الأسواق العالمية المختارة، بالاعتماد على المواقع الاستثنائية والتصاميم المدروسة والشراكات مع أرقى العلامات التجارية العالمية.

ويأتي هذا التوسع بعد أن رسّخت سامانا مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين في دبي، بإطلاقها 54 مشروعاً في الإمارة وحدها، لتعزز اليوم محفظتها السكنية بعلامة متخصصة تقدم مجموعة أكثر انتقائية من المشاريع العقارية. وانطلاقاً من فلسفتها التي تضع «جودة الحياة أولاً»، ستحرص «كوليكتا» على انتقاء مواقع مشاريعها بناءً على ما توفره من معايير العيش الراقي، مع التركيز على التناغم بين الموقع والتصميم والتجربة اليومية للسكان.

مشروع رائد في «جزر العالم»

وستكون جزر العالم في دبي مقرًا لأول مشاريع العلامة الجديدة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم. ومن المخطط أن يضم المشروع 840 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية، إلى جانب 7 فلل عائمة وفلل فريدة. وسيجمع المشروع بين الخصوصية التي توفرها الحياة على الجزر، وبين المرافق والخدمات اليومية وسبل الاتصال اللازمة للإقامة على مدار العام.

وفي هذا السياق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل سامانا كوليكتا تطوراً طبيعياً لأعمالنا. فقد نجحنا في بناء القدرة والخبرة اللازمين للمضي قدماً نحو محفظة عقارية أكثر انتقائية، تركز بشكل أكبر على الموقع والتصميم والتجربة السكنية المتكاملة».

وأضاف فاروق: «نطمح من خلال مشروعنا في جزر العالم إلى ابتكار وجهة يعتبرها السكان ملاذاً دائماً لهم طوال العام، وهو ما يتطلب مراعاة كافة تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من وسائل النقل والخدمات الأساسية، وصولاً إلى مساحات العمل والرفاهية والترفيه. نحن نريد للسكان الاستمتاع بخصوصية الجزيرة وطابعها المتفرد، مع البقاء على اتصال وثيق بمدينة دبي. وسيُسهم هذا المشروع الرائد في ترسيخ حضور سامانا كوليكتا في دبي، وإرساء الأسس لطموحاتنا التوسعية في أسواق دولية مختارة».

تصاميم بإلهام إيطالي

تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديوهات وشقق تضم غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، تكتمل روعتها بالفلل العائمة وفلل فريدة التصميم. وقد صُممت جميع الوحدات لتوفر إطلالات بحرية مباشرة، مع واجهات زجاجية رحبة ومساحات رؤية ممتدة وتخطيطات داخلية مدروسة بعناية لتعزيز الارتباط بين المساحات الداخلية والواجهة البحرية المحيطة.

ويجري تطوير هذه المساكن بالتعاون مع علامة تجارية إيطالية فاخرة تحظى بشهرة عالمية وتُعرف بإرثها العريق في التصميم والحرفية العالية، حيث سيتم الإعلان عن هويتها بشكل منفصل لاحقاً. كما ستمتد المساحات الخضراء المستوحاة من الطبيعة الإيطالية في أنحاء الجزيرة، لتوفر بيئة متناغمة تربط بين المرافق السكنية والترفيهية.

مرافق متكاملة وربط بحري

تشمل المرافق المخطط لها في المشروع شواطئ متعددة، وبحيرة شاطئية (لاغون)، وأحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومرافق للرياضات المائية، إلى جانب منتجعات صحية (سبا) وصالات رياضية داخلية وخارجية. كما تم تخصيص مساحات عمل مشتركة مدعومة بشبكات اتصال فائقة السرعة لتلبية احتياجات السكان الذين يفضلون العيش والعمل من الجزيرة.

ولدعم الاحتياجات اليومية لقاطني الجزيرة، سيضم المشروع مركز ترحيب مُتخصص، ومتاجر تجزئة، وخدمات أساسية، حيث يُخطط لتشغيل المرافق والخدمات السكنية الرئيسية منذ اللحظة الأولى لتسليم الوحدات، بما يدعم رؤية المشروع كوجهة للعيش على مدار العام.

وعلى صعيد الضيافة، سيقدم المشروع خيارات متنوعة من المطاعم، من أبرزها مطعم إيطالي عائم متميز يُخطط لتطويره بالتعاون مع شريك ضيافة حائز على تصنيف «ميشلان» العالمي.

ولتسهيل حركة التنقل، سيتم توفير خدمات نقل بحري منتظمة عبر اليخوت بين الجزيرة والبر الرئيسي لإمارة دبي، برحلات تنطلق كل 30 دقيقة، على أن يتم الإعلان عن نقاط الانطلاق قبيل موعد الإطلاق الرسمي للمشروع.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية من أقل من مليوني درهم، مما يتيح خيارات متنوعة للاستثمار والتملك في هذا المشروع السكني الفاخر. ويمثل مشروع «جزر العالم» خطوة استراتيجية لشركة «سامانا» نحو تطوير وجهات متكاملة تلبي متطلبات أنماط الحياة الفاخرة، حيث تعتزم الشركة، عقب ترسيخ علامة «كوليكتا» في دبي، استكشاف وجهات عالمية مختارة على الواجهات البحرية كجزء من مرحلتها المقبلة من النمو.