فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول ‏العالم









تستعرض فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في قطاع ‏الضيافة الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية، أحدث تطورات محفظتها المتنامية من الفنادق والمنتجعات ‏والمساكن، إلى جانب مجموعة من تجارب الضيوف الجديدة والمتجددة في وجهاتها حول العالم.‏

وتواصل فورسيزونز تعزيز حضورها في عدد من أبرز أسواق السفر العالمية، مع تسليط الضوء على مشاريعها ‏قيد التطوير في الإمارات والمنطقة، ووجهاتها التي افتُتحت حديثاً، وأحدث تجارب الضيوف في الشرق الأوسط ‏وأوروبا وأفريقيا وغيرها من وجهاتها حول العالم.‏

فصل جديد من النمو والتوسّع ‏

في ظل الطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة، تواصل فورسيزونز توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط ‏من خلال افتتاح وجهات جديدة ومواصلة تطوير مجموعة واعدة من الفنادق والمنتجعات والمساكن ذات ‏العلامة التجارية‎.‎‏ ‏

في الإمارات العربية المتحدة، تضم قائمة مشاريع فورسيزونز قيد التطوير منتجع فورسيزونز عجمان في الزوراء، ‏ومساكن فورسيزونز الخاصة أبوظبي في شاطئ السعديات، ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في مينا.‏

تجارب متجددة في أبوظبي ودبي

•tفي فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه، تتنوّع تجارب الطعام وأسلوب الحياة مع سايكيندو ‏‏(‏Saikindō‏)، الوجهة المستوحاة من الثقافة اليابانية، التي تجمع بين فن إعداد الكوكتيلات والاستماع ‏إلى الموسيقى عبر نظام صوتي عالي الدقة. وفي وقت لاحق من هذا العام، يعود بوتشر آند ستيل ‏‏(‏Butcher & Still‏) بحلّة متجددة تشمل تصاميم داخلية جديدة وقائمة مبتكرة من الكوكتيلات وتراساً ‏أعيد تصميمه، فيما يستعد الفندق لافتتاح مطعم غايا (‏GAIA‏) الشهير، المعروف بتجربته المستوحاة ‏من المطبخين اليوناني والمتوسطي.‏

•tوفي منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا، يحتفي جو جو براسيري (‏Jou Jou Brasserie‏) بنكهات البحر ‏الأبيض المتوسط من خلال برانش السبت، الذي يقدّم مجموعة من الأطباق الشهية، إلى جانب حلويات ‏مميزة من إبداع كبير الطهاة التنفيذي للحلويات نيكولا لامبرت. كما يقدّم ذا بيرل سبا آند ويلنس جميرا ‏‏(‏The Pearl Spa & Wellness Jumeirah‏) تجربة متكاملة للعافية تمتد ليوم كامل، وتجمع بين تقييم ‏اللياقة البدنية وعلاجات السبا المصممة لاستعادة النشاط وممارسات التركيز الذهني، لتمنح الضيوف ‏فرصة لاستعادة التوازن والاهتمام بصحتهم الجسدية والذهنية.‏

•tأما في فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، فيقدّم ذا بيرل سبا آند ويلنس مركز دبي المالي ‏العالمي (‏The Pearl Spa & Wellness DIFC‏) تجربة بزنس ويلنس باور بريك (‏Business Wellness ‎Power Break‏) ، وهي جلسة عافية مركّزة لمدة ‏‎30‎‏ دقيقة، صُممت لتمنح أصحاب جداول العمل ‏المزدحمة فرصة لاستعادة النشاط والتوازن خلال يومهم. وتكتمل التجربة مع خيارات مميزة لتناول ‏الطعام وقضاء الأمسيات، حيث يقدّم كيغو (‏KIGO‏) قائمة كايسيكي جديدة مستوحاة من نكهات ‏الخريف، فيما يدعو لونا دبي (‏Luna Dubai‏) ضيوفه للاستمتاع بالكوكتيلات المميزة على وقع إطلالات ‏بانورامية على أفق مركز دبي المالي العالمي.‏

افتتاحات ومشاريع جديدة في المنطقة

تواصل فورسيزونز تعزيز حضورها في المنطقة من خلال مجموعة من الافتتاحات والمشاريع الجديدة. ففي ‏مصر، تشمل مشاريعها قيد التطوير فندق فورسيزونز الأقصر، وفندق ومساكن فورسيزونز الخاصة العاصمة ‏الإدارية الجديدة في مشروع مدينتي‎.‎

أما في المملكة العربية السعودية، فقد شهد مطلع العام افتتاح منتجع ومساكن فورسيزونز البحر الأحمر في ‏جزيرة شورى، الذي يقدم تجارب إقامة فاخرة تجمع بين الاسترخاء والمغامرات البحرية، إلى جانب منتجع ‏ومساكن فورسيزونز أمالا في تريبل باي، الذي يركز على تجارب الصحة والعافية الفاخرة‎.‎

وتشمل خطط التوسع المستقبلية في المملكة افتتاح فندق ومساكن فورسيزونز جدة على الكورنيش في صيف ‏عام 2027، إلى جانب فندق فورسيزونز المدينة المنورة المرتقب‎.‎

تجارب تجمع بين العافية وفنون الطهي ومتعة الاستكشاف

تواصل فورسيزونز، عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات، ابتكار تجارب مصممة بعناية تجمع بين العافية ‏والتميّز في فنون الطهي والاستكشاف، وتتيح للضيوف التعرّف عن قرب إلى كل وجهة وطبيعتها وثقافتها وما ‏يميّزها.‏

وتدعو فورسيزونز ضيوفها في سيشل إلى استكشاف جمال الطبيعة والتعرّف عن قرب إلى الحياة البرية، ‏والمشاركة في مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية، وخوض تجارب غامرة لاستكشاف الشعاب المرجانية في ‏منتجع فورسيزونز سيشل في جزيرة ديروش ومنتجع فورسيزونز سيشل. ومن أبرز هذه التجارب موسم ‏تعشيش سلاحف منقار الصقر في جزيرة ديروش، إلى جانب تجربة الفطور على مدرج الطائرات (‏Breakfast on ‎the Runway‏) الحصرية. أما في بيتيت آنس (‏Petite Anse‏)، فيقود فريق من علماء الأحياء البحرية المقيمين في ‏المنتجع تجارب متنوعة تشمل الغوص السطحي بصحبة مرشدين، وترميم الشعاب المرجانية، والتصوير تحت ‏الماء.‏

ومن سيشل إلى جزر المالديف، تمتد تجارب فورسيزونز المستوحاة من الطبيعة والبحر، حيث تجمع بين ‏العافية واستكشاف الحياة البحرية وعطلات استثنائية على الجزر، تُصمم تفاصيلها بما يتناسب مع تطلعات كل ‏ضيف‎.‎

•tوعلى بُعد رحلة قصيرة بقارب الدوني من منتجع فورسيزونز المالديف كودا هورا، تقدّم جزيرة أورجا ‏منتجع الطب الطبيعي‎ (ŪRJĀ Naturopathy Island) ‎نهجاً جديداً للعافية، يجمع بين مبادئ العلاج ‏الطبيعي والخبرات العلمية المتخصصة، بهدف مساعدة الجسم على استعادة توازنه وتعزيز النشاط‎. ‎

•tوإلى الشمال، يتيح منتجع فورسيزونز المالديف لاندا جيرافارو لضيوفه فرصة استثنائية لمشاهدة ‏أسماك مانتا راي في محمية با أتول للمحيط الحيوي التابعة لليونسكو، من خلال برنامج مانتا أون كول ‏‏(‏Manta On Call‏) الرائد، بإشراف خبراء مقيمين من مؤسسة مانتا تراست (‏Manta Trust).‎

•tأما المسافرون الباحثون عن أقصى درجات الخصوصية فيمكنهم حجز جزيرة فورسيزونز الخاصة في ‏المالديف في منطقة فوافاه بالكامل لمجموعة واحدة. ويشمل الحجز الجزيرة كاملة مع غرف نومها ‏السبع، ويختاً خاصاً بطول 19 متراً، إلى جانب فريق متخصص يتولى تصميم أدق تفاصيل الإقامة بما ‏يلائم جميع العائلات.‏

وفي مختلف أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من تجارب الطعام ‏الجديدة إلى جانب تجارب المستوحاة من خصوصية كل وجهة، بدءاً من سهول سيرينغيتي وصولاً إلى تلال ‏جوهانسبرغ‎.‎

•tوفي فورسيزونز سفاري لودج سيرينغيتي، تدعو تجربة سينما الأدغال تحت النجوم‎ (Under the Stars ‎Bush Cinema) ‎الجديدة، إلى جانب عودة تجربة سانداونر باربكيو‎ (Sundowner Barbecue) ‎المحبوبة، ‏الضيوف إلى الاجتماع والاستمتاع بتجارب مميزة تجمع بين الطعام وأجواء الطبيعة الآسرة، وتتيح لهم ‏الاستمتاع بجمال سيرينغيتي بأسلوب مختلف‎.‎

•tأما في فندق فورسيزونز ذا ويستكليف، جوهانسبرغ، فيقدم لوبي لاونج آند ‏‎(Lobby Lounge)‎، الذي ‏افتُتح حديثاً، تجربة شاي ما بعد الظهيرة، مع قائمة متجددة من إبداع الشيف التنفيذي للحلويات ‏ناثان جاكوبس، ترافقها إطلالات بانورامية على مدينة جوهانسبرغ‎.‎

وأعلن مؤخراً ذا أوشن كلوب، منتجع فورسيزونز، البهاما‎ ‎عن الغرف والأجنحة المطلة على المحيط في جناح ‏هارتفورد‎ (Hartford Wing) ‎بحلّتها الجديدة، مع تصاميم داخلية أعيد ابتكارها بإلهام من جمال الطبيعة في جزر ‏البهاما، مع الحفاظ على الإرث العريق للمنتجع وهويته المميزة‎.‎

وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط، تواصل فنادق ومنتجعات فورسيزونز إثراء تجارب ضيوفها من خلال ‏مفاهيم جديدة لفنون الطهي، وتجارب متنوعة للعافية، وأنشطة مستوحاة من طابع كل وجهة وخصوصيته

•tفي فندق فورسيزونز خليج البحرين، تتجدد تجارب فنون الطهي مع عودة بيبلوس (‏Byblos‏)، الذي يقدّم ‏المأكولات اللبنانية الأصيلة في أجواء مميزة على الواجهة البحرية، إلى جانب برانش الجمعة بحلّته ‏الجديدة في كت باي وولفغانغ باك (‏CUT by Wolfgang Puck‏)، مع ابتكارات جديدة وأطباق المطعم ‏المميزة. كما يستضيف الفندق سلسلة فور هاندز (‏Four Hands‏) الحصرية، التي تجمع في كل منها ‏اثنين من الطهاة يتعاونان على ابتكار قائمة خاصة تمزج بين خبراتهما وأساليبهما في الطهي، فيما ‏تكتمل الأجواء بمجموعة من الأنشطة المخصصة للعائلات في الجزيرة الخاصة التابعة للفندق.‏

•tوفي فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، تخضع مرافق السبا والترفيه لعملية تطوير وتجديد ‏تشمل سبا مخصصاً للسيدات، ومسبحاً جديداً، وملاعب للبادل والتنس، إلى جانب ركن متخصص في ‏التغذية‎. ‎

•tويقدّم فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع تجربة إقامة تجمع بين رفاهية المنتجعات وحيوية ‏المدينة، مع لاونج نو. 21‏‎ (No.21 Cigar Lounge)‎‏ وتجارب مختارة بعناية، من بينها بيستيز زوارة‎ ‎‎(Besties’ Zwara)‎، وهي تجربة فاخرة مخصصة للسيدات ومستوحاة من تقليد الزوارة الكويتي العريق ‏الذي يحتفي بالتجمع واللقاءات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يضيف افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة ‏الشهيد المجاورة للفندق في أواخر عام 2026 مساحات جديدة للترفيه والاستكشاف، بما يثري المنطقة ‏المحيطة بالفندق‎. ‎

•tوفي القاهرة، يجمع فيرست نايل بوت (‏First Nile Boat‏) في فندق فورسيزونز القاهرة في فيرست ‏ريزيدنس بين ثلاثة مفاهيم مميزة لتناول الطعام هي نايرو (‏Nairu‏) وشودو (‏Xodó‏) وزوي (‏Zoe‏)، ‏ليصحب الضيوف في رحلة بين النكهات الآسيوية والبرازيلية واليونانية على ضفاف النيل. ويتميّز ‏فيرست نايل بوت بكونه وجهة عائمة، حيث تتكامل تجارب الطهي المتنوعة مع الخدمة الاستثنائية ‏والإطلالات البانورامية الممتدة على نهر النيل. ‏

تجارب أوروبية تجمع بين الثقافة وفنون الطهي والتصميم

في أوروبا، تواصل فورسيزونز الارتقاء بتجارب ضيوفها من خلال أماكن إقامة متجددة، وتجارب متنوعة للعافية، ‏وعطلات تستمد طابعها من خصوصية كل وجهة‎.‎

•tكشف فندق فورسيزونز ميلانو مؤخراً عن حلّته الجديدة بعد إعادة تصميمه بالكامل بإشراف المصمم ‏الشهير بيير إيف روشون‎ (Pierre-Yves Rochon)‎، و شملت التجديدات جميع غرفه وأجنحته البالغ ‏عددها 118، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الأصيل للفندق وهويته المميزة‎.‎

•tوفي جبال الألب الفرنسية، يجمع منتجع فورسيزونز ميجيف بين تجارب التزلج المصممة خصيصاً ‏للضيوف وفنون الطهي المستوحاة من أجواء المنطقة، ومن أبرزها طبق الفوندو المميز الذي يُقدّم ‏داخل قبة جيوديسية خاصة بإطلالات آسرة على القمم الجبلية المحيطة. كما يثري المنتجع تجارب ‏العافية من خلال مرافق سبا خارجية جديدة، تشمل الجاكوزي والساونا المشتركة، إلى جانب تعاون ‏جديد مع ماي بلند‎ (myBlend)‎، العلامة المتخصصة في العناية بالبشرة، لتقديم تجارب مصممة ‏خصيصاً بما يتناسب مع احتياجات بشرة كل ضيف‎.‎

•tوفي اليونان، يدعو فندق فورسيزونز أستير بالاس أثينا ضيوفه إلى استعادة التوازن وتجديد النشاط من ‏خلال تجربة تدليك يي‎ (YI Massage) ‎المميزة، التي تستمد اسمها وإلهامها من الكلمة اليونانية التي ‏تعني الأرض. ولا تقتصر التجربة على العناية بالجسم، بل تحمل بُعداً بيئياً من خلال دعم جهود وي فور ‏أول‎ (We4All) ‎لإعادة التشجير في منطقة أتيكا. كما يحتضن الفندق سبا يمتد على مساحة 1,300 متر ‏مربع بإطلالات خلابة على بحر إيجه، ويضم ساونا وتجارب العلاج بالروائح العطرية‎.‎

•tوفي تركيا، يقدّم فندق فورسيزونز إسطنبول على البوسفور مجموعة من التجارب الخاصة التي تحتفي ‏بتقاليد البلاد وحِرفها ونكهاتها. وتتيح تجربة ذا آرت أوف بالانس‎ (The Art of Balance) ‎للضيوف ‏خوض جلسة تفاعلية لتعلّم فن إعداد الكوكتيلات بإشراف خبراء الفندق، فيما تأخذهم تجربة ذا بيرينغ ‏أتيليه: أ جيرني ثرو تركيز تيروار‎ (The Pairing Atelier: A Journey Through Türkiye’s Terroir)‎، ‏المقدّمة في يالي‎ (Yali) ‎وإم لاونج‎ (M Lounge)‎، في رحلة تذوق لاستكشاف الأجبان والمشروبات التي ‏تتميّز بها مختلف مناطق تركيا، بإشراف خبير متخصص يرشدهم إلى النكهات وطرق تنسيقها‎.‎

•tأما في فندق فورسيزونز إسطنبول في السلطان أحمد، فتقدّم قائمة المناطق السبع‎ (Seven Regions ‎Menu) ‎في مطعم أفلو‎ (AVLU)‎، من ابتكار الشيف التنفيذي أوزغور أوستون‎ (Özgür Üstün)‎، رؤية ‏معاصرة لتراث تركيا الغني في فنون الطهي، تحتفي بالمكونات المحلية، إلى جانب الأعشاب ‏والخضراوات المزروعة في حديقة الشيف التابعة للفندق‎.‎

وتدير فورسيزونز اليوم ‏‎140‎‏ فندقاً ومنتجعاً و‎61‎‏ مشروعاً سكنياً في ‏‎47‎‏ دولة حول العالم، فيما تواصل تعزيز ‏محفظتها العالمية مع أكثر من ‏‎60‎‏ مشروعاً قيد التطوير، من بينها منتجع فورسيزونز زنجبار، وذا بارك غشتاد، ‏وفندق فورسيزونز برلين. ويأتي ذلك إلى جانب الافتتاحات الحديثة لـفندق فورسيزونز ميكونوس، ودانييلي، ‏فينيسيا، الذي أعاد افتتاح أبوابه خلال الصيف بعد عملية تجديد شاملة، كاشفاً عن غرف وأجنحة أعيد ‏تصميمها، وتجارب طعام متجددة، وتصاميم داخلية جديدة تحتفي بإرث المبنى وهويته العريقة.‏