إعادة انتخاب سعيد الرميثي رئيساً للجنة التدقيق في الرابطة العالمية للصلب

أعاد مجلس أعضاء الرابطة العالمية للصلب انتخاب المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، رئيساً للجنة التدقيق في الرابطة للدورة 2026/ 2027، وذلك لمدة عام واحد، ضمن التشكيل الجديد لقيادة الرابطة، الذي يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات الحديد والصلب العالمية.

جاء الإعلان عن إعادة الانتخاب خلال اجتماعات الجمعية العامة للرابطة العالمية للصلب، التي عُقدت في نيودلهي، الهند، حيث اعتمد أعضاء الرابطة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة التنفيذي واللجنة التنفيذية للدورة 2026 / 2027، في خطوة تعكس الدور المحوري الذي تؤديه الرابطة في قيادة وتوجيه مستقبل صناعة الحديد والصلب العالمية.

ويعكس تجديد الثقة بالمهندس سعيد غمران الرميثي المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة «إمستيل»، ضمن مؤسسات صناعة الحديد والصلب العالمية، كما يعزز حضور الدولة في منظومة الحوكمة والقيادة لأحد أبرز التجمعات الصناعية العالمية، وأكثرها تأثيراً، ويؤكد هذا المنصب القيادي الرفيع الدور المتزايد، الذي تؤديه «إمستيل» بالمساهمة في النقاشات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع وتوجهاته على المستوى الدولي.

وتُعد الرابطة العالمية للصلب الجهة الدولية الأبرز الممثلة لصناعة الحديد والصلب، حيث تضم شركات ومنظمات واتحادات تمثل نحو 85 % من إنتاج الصلب العالمي، وتؤدي الرابطة دوراً محورياً في تطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة والابتكار والسلامة والحوكمة، إلى جانب دعم التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات الأعضاء عبر مختلف الأسواق العالمية.

ويؤكد انتخاب المهندس سعيد غمران الرميثي لهذا المنصب للمرة الجديدة ما يحظى به من مكانة مهنية مرموقة، وثقة واسعة داخل مجتمع صناعة الحديد والصلب العالمي، كما يعكس التقدير الدولي المتزايد لخبراته القيادية ومساهماته في دعم ممارسات الحوكمة والشفافية والمساءلة المؤسسية على مستوى القطاع.