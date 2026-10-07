النجم شاروخان يتعاون مجدداً مع رضوان ساجان لإطلاق مشروع Shahrukhz Residences by Danube

بعد النجاح اللافت لمشروع Shahrukhz by Danube، البرج التجاري الذي شهد بيع جميع وحداته بالكامل يوم إطلاقه، تفتح شركة "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties) فصلاً جديداً من شراكتها المميزة مع النجم العالمي شاه روخ خان (شاروخان) مع إطلاق وجهة سكنية استثنائية جديدة. يحمل المشروع اسم Shahrukhz Residences by Danube، وهو عبارة عن برج سكني مفروش بالكامل، يتمتع بموقع مميز على الواجهة البحرية في قلب مدينة دبي الملاحية (Dubai Maritime City). تبدأ أسعار الوحدات من 1.65 مليون درهم إماراتي، مع خطة سداد مرنة تمتد عبر مراحل المشروع، تشمل سداد 30% خلال مراحل الإنشاء و70% عند استلام المفاتيح.

بصفته أول برج سكني في العالم يحمل اسم شخصية مشهورة، يضع مشروع Shahrukhz Residences by Danube معياراً جديداً لتجربة الفخامة السكنية المستوحاة من عالم المشاهير، ويحتل موقعاً استثنائياً يتيح إطلالات خلابة على البحر وعلى أفق دبي الشهير بمعالمه الأيقونية.

وتكتمل حصرية المشروع مع شقق البنتهاوس وتصاميمها التي تحمل توقيع غوري خان، مصممة الديكور الداخلي الشهيرة وزوجة شاروخان، ما يتيح للعملاء الفرصة لإضفاء لمستها الأنيقة ورؤيتها التصميمية المتميزة إلى منازلهم.

يضمّ البرج أكثر من 40 مرفقاً وخدمة متكاملة لنمط الحياة تركز على تعزيز العافية والرفاهية، تشمل صالة Longevity Lounge الفريدة، وهي وجهة متخصصة تجمع بين مرافق العلاج بالتبريد، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وسرير العلاج بالضوء الأحمر، وساونا بالأشعة تحت الحمراء. كما يوفر المشروع أيضاً مساحات للألعاب المائية، ومرافق رياضية، وحضانة للأطفال، ومسارات لركوب الدراجات والجري، إلى جانب مجموعة من التجارب المميزة التي تجسد أسلوب الحياة الفاخرة (King style). وتكتمل التجربة مع نادي King’s Club الحصري على سطح البرج الذي سيكون متاحاً للمقيمين، الذين سيحظون أيضاً بإمكانية الوصول إلى يخت خاص.

وقد أعرب شاروخان عن حماسه لهذا المشروع وقال في هذا السياق: "يسعدني أن أتعاون مجدداً مع رضوان في مشروع Shahrukhz Residences. يتمثّل هدفنا في خلق مساحة تتيح لمعجبيّ الانغماس في تجربة أسلوب حياة يشبه أسلوب حياتي الخاص. كما أن مشاركة غوري في هذه المغامرة تضفي على هذا المشروع لمسة خاصة وأكثر تميّزاً."

من جانبه، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب" (Danube Group): "ولد مشروع Shahrukhz Residences by Danube من رؤية طموحة تهدف إلى إنشاء عنوان شكني فريد يتطلع الناس إلى امتلاكه ويبقى راسخاً في الذاكرة عبر الأجيال. وبعد النجاح اللافت لمشروع Shahrukhz by Danube، طلب منا عملاؤنا نقل هذه التجربة إلى عالم السكن، وقد استجبنا لطلبهم. ومع مشروع Shahrukhz Residences، سعينا إلى الجمع بين الفخامة والعافية والترفيه والتصميم الراقي لابتكار تجربة حياة أيقونية حقيقية – مستوحاة من عالم شاروخان وعالمي الخاص."

لمحة عن "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties):

تُعدّ شركة "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties)، التابعة لمجموعة "دانوب" (Danube Group) التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر الشركة بريادتها في تطبيق نظام الدفع بنسبة 1%، حيث تُقدّم شققًا مفروشة بالكامل مزودة بأكثر من 40 خدمة ومرافق ترفيهية، مع سجل حافل بالجودة في البناء والتسليم في المواعيد المحددة.