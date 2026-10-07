«الإمارات الإسلامي» يدعم الادخار بتكريم الفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير»

احتفى «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، بالفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير» لشهر أغسطس 2026، خلال إقامة فعالية تكريم خاصة احتفاءً بالمتعاملين الفائزين بجوائز ضمن مختلف فئات البرنامج.

وشهدت الفعالية تكريم مها أحمد خالد، الفائزة بجائزة «المليونير» الشهرية الكبرى وقيمتها مليون درهم، إلى جانب الفائزين الخمسة بالجوائز الأسبوعية بقيمة 50,000 درهم لكل منهم، والفائز بالجائزة الشهرية «منحة الوالدين الدراسية» بقيمة 50,000 درهم، والفائزين في السحب اليومي من «الشباب» بقيمة ألف درهم. وقد احتفت الفعالية بالتزام المتعاملين بثقافة الادخار، وبحرص «الإمارات الإسلامي» المستمر على مكافأة السلوكيات المالية السليمة من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن في «الإمارات الإسلامي» بأن الادخار يجب أن يكون مجزياً وذا قيمة تعود بالنفع والفائدة على أصحابه. ويعكس «حساب كنوز المليونير» التزامنا بمساعدة المتعاملين على تبني عادات وسلوكيات مالية سليمة، فضلاً عن تقدير ولائهم من خلال برنامج يكافئ الادخار المنتظم. ويسعدنا دائماً الاحتفاء بالفائزين ومشاركة هذه اللحظات المهمة في حياتهم معهم ومع عائلاتهم».