كانفا تطلق جولتها العالمية من دبي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة «كانفا» عن إطلاق أولى محطات جولتها العالمية في منطقة الشرق الأوسط من دبي، في خطوة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من توظيف أدوات التصميم والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو.

وتنظم الشركة فعالية «Canva World Tour» في «مقر المؤثرين» بأبراج الإمارات، لتكون باكورة سلسلة من الفعاليات المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تزويد رواد الأعمال والمسوقين وفرق العمل بمهارات عملية تساعدهم على تطوير المحتوى الرقمي وبناء العلامات التجارية وتحسين التواصل مع العملاء.

ويأتي الحدث في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في بيئة الأعمال، حيث كشفت «كانفا» أن مستخدمي المنصة في الإمارات ينشرون أكثر من 5 ملايين تصميم شهرياً، ما يعكس النمو المتسارع في استخدام أدوات التصميم والابتكار الرقمي داخل السوق المحلية.

وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في كانفا: u2028 «هدفنا تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تنفيذ أفكارها، وتزويدها بالمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها. ولهذا نجمع في جولة كانفا العالمية بين أدوات المنصة وبرامج مدرسة كانفا للتصميم والتعلّم بالممارسة. نريد لأصحاب الأعمال وفرقهم أن يعودوا إلى أعمالهم بمهارات عملية وثقة أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي. وسنواصل تقديم هذه التجربة لمزيد من الشركات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويجمع البرنامج بين جلسات على المنصة الرئيسية، وورش «مدرسة كانفا للتصميم» (Canva Design School)، وأنشطة تفاعلية تتيح للحضور تجربة منتجات كانفا ومزاياها. وتتناول الجلسات صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام حزمة أدوات كانفا المتكاملة (Visual Suite) من الفكرة إلى المحتوى النهائي، إلى جانب استعراض تجربة صانع المحتوى «عمرو مسكون» في إنتاج المحتوى على نطاق واسع باستخدام كانفا.

وتساعد الورش المشاركين على إعداد قوالب للعلامات التجارية قابلة لإعادة الاستخدام، وتصميم عروض تقديمية أكثر إقناعاً، واستكشاف إنشاء المواقع باستخدام Canva AI وCanva Code. كما تتيح التجارب التفاعلية للفرق اختبار مزايا المنصة واكتشاف أدوات تفيدها في عملها اليومي.

تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأعمال

وتتيح التحسينات في Canva AI 2.0 تطوير الأفكار عبر المحادثة، وإنشاء تصاميم قابلة للتعديل وتغيير عناصر محدّدة فيها مع بقاء القرارات الإبداعية بيد المستخدم. ويسهّل Canva Code 2.0 إنشاء المواقع والتجارب التفاعلية وتخصيصها عبر وصف المطلوب بلغة بسيطة. ومن خلال التدريب العملي، يتعرّف المشاركون إلى كيفية توظيف هذه الأدوات في احتياجات أعمالهم، سواء لإعداد عرض تعريفي بمشروع أو تصميم حملة أو تعزيز حضورهم الرقمي.

تعلّم متاح للجميع

وتستهدف كانفا، ضمن جولتها العالمية، تدريب أكثر من 3 آلاف شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية نوفمبر 2026، من خلال الجمع بين ورش حضورية والتعلّم عبر الإنترنت.

وتفتح مدرسة كانفا للتصميم دوراتها المجانية باللغة الإنجليزية أمام الجميع بمن فيهم من يتعذّر عليهم حضور فعالية دبي. ويمكن للمتعلّمين دراسة الدورات عبر الإنترنت في الأوقات التي تناسبهم، مع إمكانية الحصول على شهادات.

ويشمل دعم كانفا للشركات الصغيرة والمتوسطة شراكتها مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي وُقّعت خلال القمة العالمية للحكومات 2026. وبموجب هذه الشراكة، أصبح عرض الاشتراك المجاني لمدة عام في Canva Business متاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في دبي عبر منصة Business in Dubai.