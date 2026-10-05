مراكز اللولو ريتيل تطلق أول شبكة إعلانية روبوتية داخل المتاجر في الإمارات

أعلنت لولو ريتيل وكودي القابضة – الشرق الأوسط - عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول شبكة إعلانية روبوتية داخل المتاجر في دولة الإمارات، في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام والإعلانات داخل متاجر التجزئة، وتوفير منصة تفاعلية مبتكرة للعلامات التجارية والمعلنين.

62 روبوتاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في 30 متجراً لـ«لولو» في الإمارات

وتضم الشبكة الجديدة 62 روبوتاً ذكياً من طراز «Odigo»، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تم توزيعها على 30 متجراً من متاجر لولو في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتوفر هذه المنصة المتنقلة تجربة متكاملة تجمع بين مساعدة المتسوقين، واكتشاف المنتجات، والترويج للعروض، والتواصل مع العلامات التجارية في نقطة الشراء، بما يعزز التفاعل المباشر بين المستهلك والعلامة التجارية داخل بيئة البيع بالتجزئة.

وتتحرك روبوتات «Odigo» بصورة مستقلة داخل المتاجر، حيث تساعد المتسوقين في الوصول إلى مختلف الأقسام وتحديد مواقع المنتجات والتعرف على العروض الترويجية.

في الوقت ذاته، توفر منصة إعلانية تفاعلية تتيح للعلامات التجارية التواصل مع المتسوقين بالقرب من نقطة اتخاذ قرار الشراء.

كما تتيح المنصة تحديث محتوى الحملات الإعلانية في الوقت الفعلي، مع إمكانية تخصيص المحتوى بحسب الموقع أو المتجر أو السوق، الأمر الذي يمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة على تقديم رسائل إعلانية أكثر ارتباطاً باحتياجات المتسوقين ومواقعهم.

شراكة استراتيجية لتعزيز الإعلام داخل قطاع التجزئة

وفي إطار تعزيز المبادرة وتوسيع نطاقها، وقّعت لولو ريتيل وكودي القابضة – الشرق الأوسط مذكرة تفاهم في أبوظبي، حيث وقّع الاتفاقية كل من السيد سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو ريتيل، والسيد سانجاي كيديتشا، الرئيس التنفيذي لشركة كودي القابضة – الشرق الأوسط.

وقال السيد سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو ريتيل: ((تواصل التكنولوجيا أداء دور مهم في تطوير تجربة التسوق في لولو. وتجمع هذه المبادرة بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة والإعلام الإعلاني داخل قطاع التجزئة، بما يسهم في تعزيز تفاعل عملائنا، وفي الوقت ذاته يوفر لشركائنا من العلامات التجارية منصة مبتكرة جديدة للتواصل مع المتسوقين)).

من جانبه، قال السيد سانجاي كيديتشا، الرئيس التنفيذي لشركة كودي القابضة – الشرق الأوسط: ((تمنحنا شراكتنا مع لولو فرصة لتقديم الإعلانات الروبوتية على نطاق واسع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقرّب تقنية Odigo الإعلانات من المتسوق من خلال جعلها متنقلة وتفاعلية وقابلة للقياس داخل بيئة البيع بالتجزئة)).

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب لولو ريتيل كل من السيد سليم V.I.، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية؛ والسيد نانداكومار V.، مدير التسويق والاتصالات؛ والسيد شابو عبد المجيد، مدير العمليات العالمية.

كما حضر من جانب كودي القابضة – الشرق الأوسط كل من السيد ماناف باتيل، رئيس مجلس الإدارة؛ والسيد ديب بانشال، المدير؛ والسيد جينو كوشي، الرئيس التنفيذي للأعمال والتحالفات الاستراتيجية.

وقد أصبحت شبكة الإعلام والإعلانات الروبوتية متاحة حالياً في متاجر لولو المشاركة، بما يتيح للعلامات التجارية ووكالات الإعلان والمشترين في قطاع الإعلام إطلاق حملات تفاعلية والتواصل بصورة مباشرة مع المتسوقين داخل بيئة البيع بالتجزئة.

ويمثل إطلاق الشبكة خطوة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية لتطوير تجربة التسوق وفتح قنوات جديدة أمام العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين في اللحظة المناسبة وداخل بيئة الشراء.