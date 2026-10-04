مراكز اللولو ريتيل تطلق أول شبكة إعلانية ‏روبوتية داخل المتاجر في دولة الإمارات

أعلنت لولو ريتيل وكودي القابضة – الشرق الأوسط - عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول شبكة ‏إعلانية روبوتية داخل المتاجر في دولة الإمارات، في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير قطاع ‏الإعلام والإعلانات داخل متاجر التجزئة، وتوفير منصة تفاعلية مبتكرة للعلامات التجارية ‏والمعلنين‎.‎

‎62 ‎‏ روبوتاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في 30 متجراً لـ«لولو» في الإمارات

وتضم الشبكة الجديدة ‏‎62‎‏ ‏‎ ‎روبوتاً ذكياً من طراز‎ «Odigo»‎، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏تم توزيعها على ‏‎30 ‎‏ متجراً من متاجر لولو في مختلف أنحاء دولة الإمارات‎.‎

وتوفر هذه المنصة المتنقلة تجربة متكاملة تجمع بين مساعدة المتسوقين، واكتشاف المنتجات، ‏والترويج للعروض، والتواصل مع العلامات التجارية في نقطة الشراء، بما يعزز التفاعل المباشر ‏بين المستهلك والعلامة التجارية داخل بيئة البيع بالتجزئة‎.‎

وتتحرك روبوتات‎ «Odigo» ‎بصورة مستقلة داخل المتاجر، حيث تساعد المتسوقين في الوصول ‏إلى مختلف الأقسام وتحديد مواقع المنتجات والتعرف على العروض الترويجية. ‏

في الوقت ذاته، توفر منصة إعلانية تفاعلية تتيح للعلامات التجارية التواصل مع المتسوقين ‏بالقرب من نقطة اتخاذ قرار الشراء‎.‎

كما تتيح المنصة تحديث محتوى الحملات الإعلانية في الوقت الفعلي، مع إمكانية تخصيص ‏المحتوى بحسب الموقع أو المتجر أو السوق، الأمر الذي يمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة على ‏تقديم رسائل إعلانية أكثر ارتباطاً باحتياجات المتسوقين ومواقعهم‎.‎

شراكة استراتيجية لتعزيز الإعلام داخل قطاع التجزئة

وفي إطار تعزيز المبادرة وتوسيع نطاقها، وقّعت لولو ريتيل وكودي القابضة – الشرق الأوسط ‏مذكرة تفاهم في أبوظبي، حيث وقّع الاتفاقية كل من السيد سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة ‏لولو ريتيل، والسيد سانجاي كيديتشا، الرئيس التنفيذي لشركة كودي القابضة – الشرق الأوسط‎.‎

وقال السيد سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو ريتيل‎:‎" تواصل التكنولوجيا أداء دور مهم في تطوير تجربة التسوق في لولو. وتجمع هذه المبادرة بين ‏الذكاء الاصطناعي والأتمتة والإعلام الإعلاني داخل قطاع التجزئة، بما يسهم في تعزيز تفاعل ‏عملائنا، وفي الوقت ذاته يوفر لشركائنا من العلامات التجارية منصة مبتكرة جديدة للتواصل مع ‏المتسوقين"‏‎.‎





من جانبه، قال السيد سانجاي كيديتشا، الرئيس التنفيذي لشركة كودي القابضة – الشرق الأوسط‎:‎ "تمنحنا شراكتنا مع لولو فرصة لتقديم الإعلانات الروبوتية على نطاق واسع في مختلف أنحاء ‏دولة الإمارات. وتقرّب تقنية‎ Odigo ‎الإعلانات من المتسوق من خلال جعلها متنقلة وتفاعلية ‏وقابلة للقياس داخل بيئة البيع بالتجزئة"‎.

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من جانب لولو ريتيل كل من السيد سليم‎ V.I.‎، الرئيس ‏التنفيذي للعمليات والاستراتيجية؛ والسيد نانداكومار‎ V.‎، مدير التسويق والاتصالات؛ والسيد شابو ‏عبد المجيد، مدير العمليات العالمية‎.‎

كما حضر من جانب كودي القابضة – الشرق الأوسط‎ ‎كل من السيد ماناف باتيل، رئيس مجلس ‏الإدارة؛ والسيد ديب بانشال، المدير؛ والسيد جينو كوشي، الرئيس التنفيذي للأعمال والتحالفات ‏الاستراتيجية‎.‎

وقد أصبحت شبكة الإعلام والإعلانات الروبوتية متاحة حالياً في متاجر لولو المشاركة، بما يتيح ‏للعلامات التجارية ووكالات الإعلان والمشترين في قطاع الإعلام إطلاق حملات تفاعلية ‏والتواصل بصورة مباشرة مع المتسوقين داخل بيئة البيع بالتجزئة‎.‎

ويمثل إطلاق الشبكة خطوة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية ‏لتطوير تجربة التسوق وفتح قنوات جديدة أمام العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين في ‏اللحظة المناسبة وداخل بيئة الشراء. ‏