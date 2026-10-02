مجموعة السبع تضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام لكبح أسعار الوقود

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر، متوقعاً أن تُسهم قرارات المجموعة في خفض أسعار الوقود. وأكد ماكرون أن دول المجموعة لن تحظر صادرات الديزل في ما بينها.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على ضخّ «كمية هائلة» من الوقود لكبح الأسعار، وأضاف في منشور أن العملية ستبدأ على الفور.

وتراجعت أسعار النفط بشدة عقب تصريحات ماكرون.

وتأتي الخطوة بعد أن هددت واشنطن بحظر صادرات الديزل الأميركية إلى أوروبا وكندا وأميركا اللاتينية أو تقييدها بشدة ما لم يُفرج الحلفاء عن احتياطياتهم الاستراتيجية، وكانت قد طلبت من الاتحاد الأوروبي ضخّ 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر.

وكان ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قد دعا الشهر الماضي دول المجموعة إلى بحث سحب جديد من مخزونات الطوارئ، في ظل فقدان أوروبا إمدادات النفط وبلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية، علماً بأن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أفرجت عن أكثر من 300 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ مارس الماضي.