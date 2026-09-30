«لولو» تفتتح متجر «لولو إكسبريس» في كلباء وتستهدف 150 متجراً بالإمارات

عززت مجموعة «لولو» حضورها في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، بافتتاح متجر جديد من سلسلة «لولو إكسبريس» في «كلباء ووترفرونت مول» بإمارة الشارقة، بالقرب من الحدود الإماراتية العمانية، لتوفير احتياجات التسوق اليومية لسكان المنطقة.

وافتتح المتجر الجديد الدكتور أحمد سعيد المزروعي، مدير بلدية كلباء، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو؛ وعمار البرزنجي، المدير المالي للمجموعة في «إيجل هيلز»؛ وآمنة الزعابي، رئيسة الدائرة الاقتصادية في كلباء، إلى جانب عدد من الأعيان وكبار المسؤولين.

وقال يوسف علي موسليام إن التوسع المستمر للمجموعة في مختلف أنحاء الدولة يعكس التزامها بخدمة المجتمعات وتوفير تجارب تسوق مريحة وعالية الجودة، مشيراً إلى أن افتتاح المتجر الجديد يرفع عدد متاجر «لولو» في الإمارات إلى 128 متجراً، ضمن خطة للوصول إلى 150 متجراً بحلول نهاية العام.

ويتميز متجر «لولو إكسبريس» الجديد بموقعه داخل «كلباء ووترفرونت مول»، ويوفر مجموعة متكاملة من المنتجات والاحتياجات اليومية، تشمل الفواكه والخضروات الطازجة، والمأكولات الجاهزة، والمأكولات البحرية، واللحوم، والمواد الغذائية والتموينية، إلى جانب المنتجات غير الغذائية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وملحقاتها.

كما يستفيد المتجر من مواقف السيارات الواسعة في المركز التجاري، بما يوفر سهولة الوصول للعملاء ويعزز تجربة التسوق.

ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية «لولو» للتوسع في السوق الإماراتية عبر متاجر متعددة النماذج، بما يتيح للمجموعة الوصول إلى مختلف المجتمعات وتلبية احتياجاتها اليومية من خلال شبكة متنامية من منافذ التجزئة.