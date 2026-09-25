2225 رخصة جديدة في العين خلال 6 أشهر

أكد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن منطقة العين تدخل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تتجلى في فرص استثمارية واعدة وقطاعات حيوية متجددة. وأضاف، في كلمة له خلال فعاليات منتدى العين لأعمال المستقبل، أن المنتدى لا يقتصر على مناقشة الطموحات المستقبليّة فحسب، بل يستند إلى تحول اقتصادي واقعي تشهده المنطقة بالفعل.

وقال، إن البيانات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026 كشفت عن قفزة استثمارية ملحوظة في منطقة العين، حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة بنسبة 35%، ليصل إلى 2225 رخصة جديدة خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال بالعين.

ولفت إلى أن مختلف القطاعات الحيوية شهدت معدلات نمو متسارعة، أبرزها قطاع التشييد والبناء، حيث شهد إصدار 698 رخصة جديدة بنسبة نمو بلغت 178%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنمو بنسبة 263%، والأنشطة المالية والتأمين شهدت ارتفاعاً بنسبة 125%، وفي الصناعات التحويلية زادت الرخص الجديدة بنسبة 10%، وفي تقنية المعلومات والاتصالات نمت بنسبة 83%.